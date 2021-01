Orlando Bloom compie 44 anni: gli auguri meravigliosi di Katy Perry

editato in: da

Orlando Bloom e Katy Perry, la storia d’amore più invidiata di Hollywood

Orlando Bloom compie 44 anni e al compagna Katy Perry, neo mamma della loro bambina Daisy Dove nata ad agosto 2020, gli dedica un post bellissimo su Instagram, ringraziandolo per il suo amore, per avergli regalato una figlia meravigliosa e per essere sempre ritornato da lei.

L’amore tra la cantante, reduce da un primo matrimonio con il presentatore Russell Brand, durato dal 2010 al 2012 , e l’attore hollywoodiano, in precedenza sposato con la top model Miranda Kerr e padre di un bambino, Flynn Christopher Blanchard, è nato nel 2016. Dopo un momento di crisi e una pausa, nel 2018, la coppia si è ritrovata e fidanzata ufficialmente nel 2019. Nel 2020 la nascita della loro bambina, Dove. Oggi Katy e Orlando sono una delle coppie più belle e invidiate dello showbiz, e la dedica social della pop star ne è la dimostrazione.

44esimo felice al mio amore, geniale padre della mia Dove e uno specchio scintillante che vede e riflette su di me ciò che non posso ancora vedere…

Grazie per essere sempre tornato al tappeto con me e non esser mai sceso …

Sono così felice che la mia luna abbia trovato il suo sole

ti amo intero mio mondo doe ♥ ️