Oggi è un altro giorno, Paola Quattrini: i suoi amori e la sorpresa della Barale

editato in: da

Serena Bortone, vita privata e trasmissioni

Ha esordito al cinema all’età di appena 4 anni, conquistando il pubblico con la sua spontaneità e un talento eccezionale, quindi è diventata un’attrice di grande successo: Paola Quattrini, ospite dell’ultima puntata di Oggi è un altro giorno, ha ripercorso la sua brillante carriera e si è raccontata tra pubblico e privato.

La sua infanzia è stata particolarmente impegnativa, trascorsa da un set all’altro. E i soldi guadagnati purtroppo sono serviti per circostanze drammatiche: “Ho perso mio padre quando avevo 9 anni e mezzo, abbiamo speso tutto per la sua malattia”. Dopo la sua morte, inoltre, è stata l’unica fonte di denaro per l’intera famiglia, almeno per un periodo. Paola Quattrini, tuttavia, non ricorda con dolore quei giorni: “Con lui non c’è stato molto rapporto, anche perché non andava d’accordo con mia mamma, alla quale io invece ero molto legata. Era un gran donnaiolo, non l’ho pianto quando se n’è andato”.

Forse proprio l’assenza della figura paterna nella sua vita ha spinto l’attrice a cercare ciò che le era mancato in altri uomini. Paola è convolata a nozze una prima volta giovanissima, ad appena 18 anni: “Lui era il Marchese Antonio Gerini, è stato il primo che mi ha chiesto di sposarlo, e io credevo che non sarebbe mai successo” – ha rivelato. Poi, con un gran sorriso sul volto, la Quattrini ha ricordato alcuni aneddoti sulla sua vita matrimoniale: “Una volta mi ha regalato un leone, sicuramente il dono più originale che abbia mai ricevuto”. Dopo 8 mesi, tuttavia, lei lo ha lasciato: “Non l’avevo mai amato”.

Su quello che è accaduto negli anni successivi, l’attrice ha confidato: “Ho avuto delle storie sempre abbastanza turbolente, poi mi sono risposata e ho avuto mia figlia Selvaggia, la desideravo da morire. Non mi bastava essere attrice, io volevo essere madre”. Con sua figlia, nata dall’amore per Luciano Appignani, ha un rapporto meraviglioso – come si capisce anche dalle parole bellissime che Selvaggia ha regalato a sua madre, in un tenero videomessaggio.

“Il nostro è un grande amore reciproco, che adesso riverso anche sui suoi figli” – ha spiegato Paola, oggi nonna di due splendidi nipotini, Domitilla e Lorenzo. Tuttavia tra madre e figlia ci sono stati anche momenti difficili: “Lei è sempre stata una ragazzina molto complicata. È una donna intelligente, profonda, colta. È molto severa con se stessa e io cerco di alleggerirla” – ha rivelato a Serena Bortone.

Dopo il divorzio dal suo secondo marito, Paola Quattrini ha finalmente ritrovato la serenità. Come lei stessa ha raccontato ai microfoni di Oggi è un altro giorno, c’è una persona nella sua vita: “Sono felice con un uomo che stimo moltissimo e a cui voglio molto bene. È il mio punto di riferimento e mi fa sentire bene. Lo conosco da 30 anni, anche se abbiamo avuto alti e bassi”.

Prima di terminare l’intervista, Serena Bortone ha voluto regalare alla sua ospite un’altra splendida sorpresa. In collegamento video, è intervenuta la sua grande amica Paola Barale, che per l’attrice ha speso parole meravigliose: “Ho avuto l’immensa fortuna di poter conoscere Paola Quattrini e di poter lavorare con lei. Mi ha fatto vedere come si può andare avanti nella vita cercando sempre di divertirsi, uscendo dagli schemi e dai limiti che tutti ci hanno insegnato. Abbiamo entrambe una vena di follia“.