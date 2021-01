Oggi è un altro giorno, Nunzia De Girolamo racconta di Todaro e di suo marito

editato in: da

Serena Bortone, vita privata e trasmissioni

Torna una nuova puntata di Oggi è un altro giorno, trasmissione pomeridiana di Rai1 molto amata dal pubblico. Nel suo salottino, Serena Bortone accoglie sempre ospiti interessanti e pronti a raccontarsi a cuore aperto: questa volta è il turno di Nunzia De Girolamo, che si è lasciata andare ad alcune curiose confessioni sulla sua vita privata.

In un periodo particolarmente difficile – la Bortone, positiva al Covid, è costretta a condurre da casa – lo show prosegue senza sosta, con tante sorprese per il pubblico. L’intervista a Nunzia De Girolamo, in effetti, ha regalato grandi emozioni ai telespettatori: in un primo momento ha ripercorso in breve la sua carriera e l’incredibile mutamento che qualche anno fa ha intrapreso. “A volte la vita ti fa delle sorprese straordinarie” – ha rivelato – “perché io oggi sono un’altra donna“.

Uno dei cardini del suo cambiamento è stata la partecipazione a Ballando con le Stelle, un’esperienza che le ha donato davvero molto. Dopo aver lasciato la politica, Nunzia ha deciso di tuffarsi in quest’avventura accanto a Raimondo Todaro, per il quale oggi ha solo parole bellissime: “È un ragazzo straordinario, ogni tanto ci sentiamo ancora, perché le nostre figlie sono diventate amiche. Ci siamo divertiti, abbiamo sorriso e lui mi ha messa al cospetto della mia femminilità”. Un complimento splendido per il ballerino, che arriva proprio nel giorno del suo compleanno e che, ne siamo sicuri, gli avrà fatto grande piacere.

Infine, la De Girolamo si è aperta un po’ su quella che è la sua vita privata. Da tempo è sposata con Francesco Boccia, e il loro è un amore nato in Parlamento: entrambi schierati in politica, ma su due fronti diametralmente opposti, si sono innamorati perdutamente. “Con lui è stato colpo di fulmine, non mi era mai accaduto” – ha confessato Nunzia – “Sono stati il suo sorriso e il suo sguardo ad avermi colpito”. Per diverso tempo entrambi hanno preferito tenere la loro storia al riparo da sguardi indiscreti (addirittura, come lei stessa ha rivelato, per mesi si sono parlati solo per mail).

Ma alla fine sono usciti allo scoperto e hanno coronato il loro sogno d’amore. Nunzia De Girolamo e Francesco sono convolati a nozze nel 2011, e appena un anno dopo è nata la loro splendida bimba, la piccola Gea. “Prima di Francesco ero una donna in carriera che non voleva figli. Quando abbiamo deciso di sposarci in totale segretezza, ho capito che la mia vita sarebbe davvero cambiata” – ha spiegato con grande emozione la De Girolamo.

E, guardando le tenerissime immagini della sua bambina, non ha potuto fare a meno di pronunciare belle parole d’amore: “Mi ha dato tanta forza in me stessa, ma ha anche ridotto la mia ambizione, mi ha centrato rispetto alla vita. Con lei ho capito quali sono le mie priorità. È il grande amore della mia vita“.