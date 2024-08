Nicolas Maupas e Valentina Romani: ritorno di fiamma tra gli attori di Mare Fuori

Fonte: IPA Nicolas Maupas e Valentina Romani si sono conosciuti nel 2020 grazie a 'Mare Fuori' ma la loro storia è iniziata solo qualche tempo dopo

Nicolas Maupas e Valentina Romani tornano al centro del gossip nonostante il loro addio a Mare Fuori. Dopo tre stagioni i due giovani attori hanno mollato i rispettivi personaggi: Filippo O’Chiattillo e Naditza. Entrambi alla ricerca di nuove opportunità professionali ma ben consapevoli di come la loro vita sia cambiata grazie alla fiction di successo Rai. Non solo lavorativamente parlando ma pure privatamente visto che i due si sono conosciuti e innamorati proprio su questo set.

Mare Fuori: Nicolas Maupas e Valentina Romani stanno insieme

Da tempo si vocifera di una liaison tra Nicolas Maupas e Valentina Romani, che si sono conosciuti nel 2020 recitando insieme in Mare Fuori. Stando a quanto riporta il settimanale Chi, dopo un periodo di distanza dovuto ai rispettivi impegni di lavoro, i due “questa estate si sono ritrovati e hanno riacceso la passione. Se l’anno scorso facevano coppia fissa, ma sempre in maniera discreta e senza mai farsi vedere troppo in giro, adesso si sono regalati un viaggio di coppia”.

Nicolas Maupas e Valentina Romani sono infatti volati in Normandia, un posto caro al giovane attore che ha origini francesi (il padre è un grafico pubblicitario che si è trasferito in Italia per lavoro). Sui social, la Romani ha pubblicato la scritta: “D’amore e d’acqua fresca”: “Come a voler raccontare ai fan di questa storia che continua a fare sognare”, suggerisce la rivista. Scatti simili ma mai insieme perché entrambi sono molto riservati e attenti alla privacy.

Un anno fa, alla domanda circa un flirt con Nicolas Maupas, Valentina Romani aveva preferito non rispondere ma di fatto non aveva smentito i gossip. Aveva però rivelato il motivo che da sempre la spinge a proteggere la sua sfera più intima: “La mia vita privata è la mia forza: bisogna fare attenzione a chi consegnare le proprie forze. E un po’ per scaramanzia. È un tesoro che voglio conservare stretto”.

Dello stesso avviso Nicolas Maupas che aveva ammesso di non voler parlare delle sue faccende di cuore per tutelarsi ma allo stesso tempo per paura. Non ha nascosto però che gli piacerebbe un giorno diventare padre, tanto di avere già in mente che tipo di genitore sarebbe: “Non adesso ma più avanti, mi immagino papà di una bambina. Sono sicuro che sarei un buon padre: tosto, ma caloroso”.

Nicolas Maupas e la relazione con un’altra attrice di Mare Fuori

Prima di iniziare una relazione con Valentina Romani, Nicolas Maupas era legato ad un’altra attrice di Mare Fuori. Per due anni ha amato Ludovica Coscione, che nella serie interpreta Teresa Polidori, l’altra donna di Edoardo Conte. I due si sono innamorati tra una pausa e l’altra dalle riprese visto che non hanno mai avuto scene insieme per esigenze di trama. La fine del rapporto è arrivata di comune accordo e con grande serenità.

Successivamente si è parlato di un flirt tra Ludovica Coscione e Matteo Paolillo, che in Mare Fuori presta il volto a Edoardo ma i diretti interessati non hanno mai confermato (ma neppure smentito). Un altro amore nato sul set della fiction è stato quello tra Maria Esposito (Rosa Ricci) e Antonio Orefice (Totò) purtroppo finito qualche mese fa.