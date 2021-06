Natalia Bryant, la figlia di Kobe si diploma: l’emozione di mamma Vanessa

editato in: da

Natalia Bryant, i 18 anni della figlia di Kobe

Natalia Bryant, la figlia dell’indimenticabile Kobe e di Vanessa Laine, si è diplomata: nei suoi piani futuri, la frequentazione della University of Southern California in autunno. Grande emozione in casa Bryant, tra sorrisi e felicità: mamma Vanessa ha anche condiviso su Instagram degli scatti del giorno di festa, celebrando il traguardo della figlia. Nonostante un anno difficile, tra la pandemia e la scomparsa del padre e dell’amata sorella Gigi, Natalia non si è arresa: ha continuato a studiare e pianificare il futuro.

“Yay, congratulazioni Natalia!” Ha scritto Vanessa nella didascalia su Instagram, mostrando la figlia con l’abito del diploma e il classico cappello. In un altro post, ha inoltre aggiunto: “Papà, mamma, Gigi, Bianka e Capri sono così orgogliosi di te. Saremo tutti con te in ogni momento“, il riferimento a Kobe e Gigi, scomparsi tragicamente il 26 gennaio del 2020, ha commosso ed emozionato al contempo i fan.

Qualche tempo fa, Vanessa aveva rilasciato un’intervista a People, elogiando l’incredibile forza e resilienza della figlia Natalia dopo la perdita del papà e della sorella Gianna Bryant. “Le mie ragazze sono la mia ragione”, ed è stato proprio grazie alle figlie che è riuscita ad andare avanti, a superare questo enorme ostacolo che la vita le ha messo di fronte a sé.

“Aiutare le mie ragazze a superare il dolore è importante per me. Devo assicurarmi che sappiano di essere amate e supportate”. Ma, nel corso della vecchia intervista, aveva fatto anche riferimento a Kobe e Gigi, che dall’alto la motivano ad andare avanti. Vanessa è estremamente orgogliosa di Natalia, dei successi e traguardi che sta raggiungendo, del suo desiderio di scoprire il mondo e di non fermarsi.

“Oltre al suo dolore, ha saputo portare a termine l’ultimo anno di liceo, ha fatto domanda per i college, ha allevato le sue sorelle e ha persino firmato un contratto da modella per IMG. Una figlia incredibile e una meravigliosa sorella maggiore”. Le sue parole sono quelle di una madre piena di orgoglio. “Bisogna sempre trovare la luce nelle tenebre”, e per adesso quella luce è la gioia che le figlie avute con Kobe le stanno dando, di continuo.