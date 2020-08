Nancy Coppola ha perso 20 kg: la trasformazione dell’ex star dell’Isola dei Famosi

editato in: da

Dopo l’Isola dei Famosi, l’ex naufraga e cantante Nancy Coppola ha perso 20 kg e oggi è molto diversa. Tre anni fa l’artista partenopea era partita per l’Honduras, tornata in Italia aveva deciso di sottoporsi a un’operazione. Mamma di due bambini e artista di successo, Nancy aveva raccontato ai fan la sua scelta, postando un lungo messaggio su Instagram.

“La vita è imprevedibile – aveva svelato -. Ci sono cose che ti trovi a fare quando prima di quel momento avresti giurato di non farlo per tanti motivi. Le cose cambiano, si vivono diversamente con il passare del tempo. Si fanno delle scelte e non per gli altri ma per te stessa. Oggi mi dò una nuova occasione, una svolta, mi dò un aiuto. Mi riprendo tutto ciò che mi faceva stare bene, mi riprendo la mia vita affrontando un piccolo intervento per tornare ad accettare il mio corpo dopo due amate e desiderate gravidanze. Questa mattina la vostra Mamma Cantante andrà a sottoporsi ad un bendaggio gastrico per tornare a piacersi. Non giudicatemi se non ho la forza di dimagrire aiutandomi con diete e tisane e sopratutto non voglio nascondervelo anzi ho il piacere di condividerlo insieme a voi questo mio momento”.

Il bendaggio gastrico è un intervento di chirurgia bariatrica che punta a limitare l’introduzione del cibo tramite la riduzione della capacità dello stomaco. Un anello gonfiabile in silicone viene posizionato per circondare la parte alta dello stomaco, in questo modo il paziente percepisce un senso di sazietà e di conseguenza consuma meno cibo, perdendo peso. A distanza di un anno dall’operazione, Nancy Coppola ha postato su Instagram uno scatto in cui mostra i risultati raggiunti.

“Non è stata una passeggiata, assolutamente – si legge accanto alla foto che mostra la trasformazione -. Da ottobre 2019 ad oggi però mi sento rinata e posso gridarlo a chi già dal primo momento mi ha criticata. Ce l’ho fatta! Meno 20kg. Grazie a tutti per il sostegno e l’appoggio che mi date giorno dopo giorno”. Negli scatti Nancy è in perfetta forma, sorridente e bellissima, con un look tutto nuovo e venti chili in meno.