Nadia Toffa, gli ultimi giorni di vita nel ricordo commovente della madre Margherita

editato in: da

Gli ultimi giorni di vita di Nadia Toffa, la sua forza e il coraggio: c’è tutto questo e molto altro nei ricordi di Margherita, la mamma della conduttrice delle Iene. A distanza di mesi da quel terribile 13 agosto in cui la giornalista si è spenta, la donna ha deciso di raccontare i giorni passati insieme prima che il tumore contro cui combatteva da due anni vincesse.

In un’intervista al settimanale Grazia, in occasione dell’uscita di Non fate i bravi, libro postumo della conduttrice, la signora Margherita ha raccontato una Nadia che continuava a scrivere, sorridere e concedersi qualche piccolo vizio nonostante la malattia.

“Tutte le mattine ci svegliavamo e facevamo colazione insieme – ha svelato -. Lei amava i datteri, le mandorle e lo yogurt agli agrumi. Sedute sul divano mi leggeva le frasi che aveva scritto, magari durante la notte. Mi chiedeva cosa ne pensassi. Erano tutti capitoli bellissimi, anche quelli più difficili”.

La mamma di Nadia è rimasta accanto a sua figlia sino alla fine, sorridendo e piangendo con lei. La Toffa non ha mai indietreggiato di fronte al tumore, continuando a combattere, ma soprattutto a sorridere anche quando era cosciente che non c’era più nulla da fare. La signora Margherita ha rivelato che, nonostante la stanchezza, non rinunciava a un bicchiere di vino rosso.

“Un bicchiere di vino rosso a tavola e qualche sigaretta – ha ricordato -. Nonostante tutti i medicinali che era costretta ad assumere, le ultime analisi erano perfette”.

Nadia ha sempre saputo quali sarebbero state le conseguenze del male che l’aveva colpita, nonostante ciò non ha mai avuto paura e ancora oggi è un grande esempio per tantissime persone. “Parlavamo sempre della sua morte, di come sarebbe stato dopo – ha rivelato la signora Margherita -. Mi diceva mamma, ho l’impressione di avere a che fare con qualcosa di molto più grande di me”.

Poi le ultime parole che si sono scambiate in quella notte in cui Nadia ha deciso di arrendersi ed è volata via, trovando finalmente la pace che meritava. “L’ultima notte – ha ricordato -, ho preso la forza e le ho detto: ‘Vola amore mio’ e lei l’ha fatto”.