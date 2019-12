Nadia Toffa, le rivelazioni di Vittorio Feltri in tv

editato in: da

Vittorio Feltri racconta per la prima volta il suo legame con Nadia Toffa, l’nviata delle Iene scomparsa lo scorso agosto dopo aver combattuto contro il cancro per circa due anni. Il giornalista ospite di #cr4 La repubblica delle donne, ha ricordato il loro primo incontro, una discussione e la nascita di un legame basato sul rispetto reciproco.

“Ci siamo conosciuti durante un’intervista che lei mi fece per un caso di cronaca – ha rivelato a Piero Chiambretti -. Lei era molto aggressiva nelle domande e io rispondevo con altrettanta aggressività”. Dopo quell’incontro, Feltri e la Toffa continuarono a tenersi in contatto. “Ci siamo sentiti ancora dopo, diverse volte – ha confessato -. Abbiamo fatto anche colazione assieme”.

Feltri ha poi definito la Toffa una “donna particolarmente intelligente” e che “ha sopportato la malattia con grande forza e coraggio”. Il giornalista ha poi replicato a chi in passato aveva duramente criticato Nadia per aver scritto un libro in cui parlava della sua battaglia contro il tumore e della volontà di non perdere mai il sorriso. “Quando uno è chiuso in camera da letto con la propria malattia, scrive della malattia perché ha voglia di sconfiggerla” ha svelato.

Nadia ha combattuto con forza contro il male, senza abbandonare mai la sua grande positività. La giornalista si è spenta a soli 40 anni lo scorso agosto, diventando per molti un esempio di coraggio.

Di recente la madre di Nadia era tornata a raccontare gli ultimi giorni di vita della giornalista. “Lei non lo ammetteva, ma alla fine era molto debole – aveva rivelato la signora Margherita -. Non voleva più incontrare gli amici, per non farsi vedere ammalata. Si era innamorata di un uomo dolcissimo, ma poi aveva allontanato anche lui con la scusa che non l’accompagnava a fare la chemio e la radio: non era vero. Lui aveva capito e aveva rispettato la sua decisione”.