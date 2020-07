Morto Sebastian Athie, la star di Disney Channel aveva 24 anni

editato in: da

È morto Sebastian Athie, celebre attore di Disney Channel Latin America conosciuto per aver recitato nella serie tv di successo Once. L’attore, amatissimo per il ruolo di Lorenzo Guevara, è venuto a mancare all’età di 24 anni. Le circostanze della sua morte, come riporta il Daily Mail, almeno per ora non sono state chiarite. Sebastian era nato in Messico e si era trasferito a Buenos Aires quando era ancora adolescente, diventando poi argentino d’adozione.

La notizia del decesso è stata diffusa dalla famiglia che però non ha fornito ulteriori spiegazioni sulle cause della morte. Sul canale ufficiale di Disney Channel Latin America è apparso un messaggio di cordoglio. “Ci rammarichiamo per la tua partenza”, si legge. Sebastian Athie aveva iniziato a recitare giovanissimo e a la svolta era arrivata quando la Disney l’aveva scelto per impersonare Lorenzo Guevara nella serie tv Once. Lo show era stato trasmesso prima in Argentina poi in Sud America, riscuotendo un grande successo, tanto che Sebastian Athie, a soli 24 anni, era diventato uno fra gli attori più pagati dell’America Latina. Nel 2019 l’artista, popolarissimo anche su Instagram, aveva annunciato l’uscita del suo primo disco solista.

“Riposa in pace, Sebas – ha scritto Disney Channel Latin America sulla pagina social ufficiale, salutando per sempre il giovane attore -. La tua arte e il tuo sorriso rimangono per sempre. Con molto dolore, ci rammarichiamo della partenza di Sebastián Athié, che ricorderemo per il suo grande talento, la compagnia, la professionalità e, soprattutto, il cuore enorme. Accompagniamo la sua famiglia, i colleghi, gli amici e i fan nel suo addio”.

Tanti colleghi e amici hanno espresso il loro cordoglio per la morte improvvisa di Sebastian Athie. I compagni di set l’hanno ricordato come un ragazzo allegro e talentuoso, mentre l’associazione nazionale attori del Messico ha pubblicato un commovente messaggio: “Con profondo dispiacere, condiviso da tutta l’associazione riportiamo la significativa morte di Sebastian Athie – si legge nel post -. Mandiamo un grosso abbraccio di solidarietà ad amici e parenti con il nostro più profondo cordoglio”.