Miss Italia, dove vederlo, giuria, quando va in onda

È un’edizione completamente diversa dalle precedenti, con tante novità e un’inedita modalità di messa in onda: la finale di Miss Italia 2020 non verrà infatti trasmessa in tv, ma non per questo il pubblico dovrà rinunciare all’appuntamento più atteso dell’anno.

In un periodo storico di cambiamenti necessari per far fronte alle più stringenti misure di sicurezza, anche Miss Italia subisce alcune modifiche al suo consueto svolgimento. L’81esima edizione del concorso di bellezza guidato da Patrizia Mirigliani si terrà in una forma totalmente inedita: nessuna diretta televisiva, come siamo ormai abituati da tanti anni, bensì un collegamento in streaming disponibile sulle pagine social della kermesse. La finale, che dovrebbe durare circa 90 minuti (sarà dunque una versione estremamente ridotta), andrà in onda solamente online.

Alla conduzione, si conferma nuovamente Alessandro Greco. Reduce dall’incredibile successo della stagione precedente, che si è rivelata una vera e propria festa per celebrare l’80esimo anniversario di Miss Italia, il presentatore non ha esitato ad accettare ancora una volta il prestigioso incarico. E quest’anno si troverà di fronte a nuove sfide, viste le modalità di svolgimento del concorso di bellezza. A causa del Coronavirus, il pubblico non sarà presente e l’intera kermesse ha subito profondi cambiamenti.

In un lungo messaggio social lanciato nelle scorse settimane dalla Patron di Miss Italia, era emersa forte la volontà di proseguire con una tradizione ormai saldamente ancorata nel nostro Paese: “Il concorso esiste dal 1939, ha 81 e ci sarà anche nel 2020. Il 14 dicembre il Covid non ci ferma: avremo la nuova Miss Italia. […] Non sfileremo in passerella come di consueto per mostrare la nostra bellezza, che comunque non intendiamo tenere nascosta, ma daremo risalto a tutta la nostra forza, daremo spazio alle individualità di ciascuna delle nostre ragazze, ai loro sogni, alle loro aspirazioni e anche alle loro debolezze perché da quelle parte il coraggio di affrontare la vita di donna“.

E ancora: “La donna è in prima linea, sempre in trincea, ma sempre bella, sempre donna. Sosteniamo questi valori al femminile, questo pezzo d’Italia che è ben presente: non molla da generazioni e non mollerà”. Con queste splendide parole, Patrizia Mirigliani aveva annunciato l’81esima edizione di Miss Italia, e ora il momento è arrivato.

Sono 23 le Miss finaliste provenienti da tutta Italia, pronte a contendersi la vittoria: la puntata finale del concorso si terrà il prossimo lunedì 14 dicembre 2020 a Roma, presso lo Spazio Rossellini del Polo Culturale multidisciplinare della Regione Lazio, e come abbiamo già anticipato verrà trasmesso solamente in diretta streaming. È un appuntamento importante, che segnerà il passaggio della corona da Carolina Stramare alla prossima Reginetta di bellezza, la quale per un anno rappresenterà la più bella d’Italia.

Potrebbe esserci una gradita novità anche tra la giuria, come rivela TvBlog. Secondo le indiscrezioni, ci sarebbe un volto particolarmente amato dal pubblico: stiamo parlando di Paolo Conticini, che ha preso parte all’ultima edizione di Ballando con le Stelle riscuotendo grande successo (e aggiudicandosi un meritatissimo secondo posto).