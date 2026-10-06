Inarrestabile Mina, pubblica Dilettevoli inedite eccedenze: le canzoni nel nuovo album

Da Pino Daniele ai Beatles, il nuovo album di Mina è un viaggio tra canzoni rimaste nel cassetto, grandi autori e registrazioni che attraversano oltre cinquant’anni di musica

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

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Mina è incontenibile e a 86 anni fa ancora quello che le riesce meglio, ovvero scegliere canzoni, attraversare generi e sorprendere. In breve: pubblicare un nuovo album. Il 9 ottobre esce infatti Dilettevoli inedite eccedenze, terzo capitolo della raccolta dedicata a registrazioni che, per motivi diversi, non avevano trovato posto nei precedenti album della Tigre di Cremona.

Il risultato è un disco senza confini temporali, capace di mettere nella stessa scaletta Pino Daniele, i Beatles, la tradizione siciliana e la canzone francese. Più che una raccolta di rarità, sembra una nuova fotografia della curiosità musicale di un’artista che ancora oggi continua a scegliere, ascoltare e incidere.

“Dilettevoli inedite eccedenze”, il nuovo album di Mina

Il materiale raccolto nell’ultimo disco arriva da momenti molto diversi della carriera di Mina. Ci sono incisioni che risalgono agli anni Settanta e altre decisamente più recenti, fino a Vento di passione, registrata nella primavera del 2026. Il brano, scritto e cantato da Pino Daniele con Giorgia nel 2007, entra in una tracklist che non cerca una coerenza cronologica, ma gioca proprio sulla varietà.

Tra le poche eccezioni già pubblicate c’è Settembre di Ivano Fossati, comparsa in passato come bonus track della versione deluxe di Mina Fossati e ora recuperata stabilmente nel nuovo progetto.

Il filo che unisce tutto è la voce di Mina. Come ha spiegato il figlio e produttore Massimiliano Pani Mazzini, l’idea non è stata quella di uniformare registrazioni nate in epoche lontane, tutto il contrario: i brani mantengono infatti il suono e l’impronta del momento in cui furono incisi, senza interventi pensati per renderli più contemporanei.

Da “Eleanor Rigby” a Pino Daniele: tutte le sorprese nella tracklist

Il repertorio scelto per Dilettevoli inedite eccedenze è quanto mai ampio. Mina affronta Eleanor Rigby dei Beatles con una rilettura in chiave flamenca e torna alla musica di Pino Daniele con Yes I Know My Way, oltre alla già citata Vento di passione.

Non mancano incursioni nella canzone internazionale con Dans mon île di Henri Salvador, mentre Carrettieri guarda alla tradizione siciliana. Nel disco trovano spazio anche La mia serenata, portata al successo da Jimmy Fontana nel 1967, e A costo di morire, brano interpretato da Fausto Leali nel 1980.

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Particolare anche la storia di Canzone triste. Mina la aveva proposta in televisione nell’ultima puntata di Milleluci nel 1974, ma la versione inserita oggi nell’album è un’incisione differente, realizzata in studio con Gianni Ferrio.

La presenza di più brani firmati o legati a Pino Daniele potrebbe inoltre aprire una strada futura. Il figlio non ha escluso la possibilità di un progetto interamente dedicato al cantautore napoletano, da sempre molto amato da Mina.

“Non ha mai pensato di smettere”

A rendere questa ultima uscita musicale ancora più interessante è il fatto che non venga presentato come un saluto o come un bilancio definitivo. Mina continua a lavorare sulla musica con la stessa curiosità di sempre. “Non ha mai pensato di smettere”, ha chiarito Massimiliano Pani Mazzini, raccontando un’attività quotidiana fatta di ascolti, proposte e nuove incisioni.

Anche la parte visiva del progetto è stata curata con attenzione. Nel libretto compaiono dodici fotografie mai pubblicate, selezionate insieme a Mauro Balletti, che trasformano l’album in un vero e proprio oggetto da collezione.

E mentre continuano ad arrivare richieste di collaborazione dagli artisti più giovani, Mina resta fedele al suo modo di fare musica: lontana dalla scena pubblica, ma tutt’altro che assente. Con un nuovo disco in uscita e altri progetti ancora possibili, il capitolo successivo potrebbe essere già dietro l’angolo per sorprenderci ancora una volta.