Michele Bravi: “Chi ama deve esporsi. Devo tutto ad un ragazzo”

Michele Bravi torna dopo quattro lunghi e dolorosi anni con un nuovo album: “La geografia del buio“, disco sul dolore e sull’amore. Il dolore, quello che ha provato, passato e che lo ha segnato. E l’amore, che lo ha salvato.

Nelle tante interviste rilasciate in questi giorni il cantante ha più volte espresso lo stesso concetto:

Anni fa, quando parlavo della mia sessualità, non ero mai reticente, ma avevo questo atteggiamento ‘rivoluzionario’ che consisteva nel non dire, perché dal mio punto di vista non c’era bisogno di dimostrare. Oggi ho ribaltato la posizione che ho tenuto per tanti anni. L’amore non è un atto privato, l’amore è un atto pubblico, chi ama deve avere il coraggio di esporsi. Chi ha il coraggio si esponga, anche se chi non si sente di farlo si deve sentire comunque protetto