I Maneskin si sono sposati, promessa mantenuta: il lancio di “Rush!” in abito bianco

Fonte: IPA Maneskin matrimonio

Lo avevano promesso e hanno mantenuto la parola data: i Maneskin si sono sposati per il lancio di Rush!, il loro ultimo lavoro discografico, che segna di fatto la trasformazione in band dall’impatto globale.

L’uscita è fissata per venerdì 20 gennaio 2023, per un album che segna la storia della musica rock italiana, considerando il successo senza precedenti del gruppo. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan hanno già fatto ascoltare al mondo alcuni singoli estratti, come The Loneliest, Supermodel, Mammamia e Gossip, e hanno deciso di festeggiare alla propria maniera questo traguardo incredibile.

Il matrimonio dei Maneskin

I fan dei Maneskin non attendevano altro e non sono stati di certo delusi. Sui social era comparsa una locandina di Spotify, che mostrava la band in versione decorazione di una gigantesca torta nuziale: “I Maneskin si sposeranno in un lampo (rush) il 19 gennaio 2023”.

Alla fine è successo, con tutti e quattro i membri della band vestiti di bianco. Per distinguere sposi e spose ci si è affidati agli accessori, con Victoria ed Ethan arricchiti dal velo tradizionale e un bouquet di rose rosse.

Fonte: Getty Images

Matrimonio in una location davvero splendida come Palazzo Brancaccio a Roma, con Alessandro Michele, ex direttore creativo di Gucci, che ha fatto loro da officiante. Un’idea vincente, che evidenzia la capacità della band di mettersi in vetrina in maniera originale, facendo parlare di sé tanto i fan quanto gli haters.

I Maneskin si sono sposati: dettagli

Tutto organizzato da Spotify Global, che ha invitato al matrimonio dei Maneskin un gran numero di VIP, da Paolo Sorrentino a Baz Luhrmann, fino a Elisa, che hanno tirato del riso nero ai novelli sposi.

I presenti hanno ricevuto un foglio con indicati tutti i dettagli della cerimonia, comprese le frasi pronunciate dall’officiante Alessandro Michele sposi: “Damiano, Ethan, Thomas e Victoria volete prendervi in matrimonio, promettendo di essere fedeli l’un l’altro sempre, nella gioia e nel dolore, nell’amore e nell’onore ogni giorno delle vostre vite?”. Impossibile non sugellare il tutto con abbracci e baci, con tanti sorrisi e, ovviamente, un’enorme torta nuziale.

Fonte: Getty Images

È grande la voglia di continuare a sorprendere, accumulando risultati esaltanti in tutti i Paesi toccati dal loro tour mondiale, Loud Kids Tour. Tre le tappe in Italia, con doppio appuntamento a Roma, presso lo Stadio Olimpico, il 20 e 21 luglio. Due concerti che non possono essere come tutti gli altri, considerando come il loro percorso sia partito da Via del Corso, proprio nella Capitale. Saranno poi attesi dal prevedibile tutto esaurito a San Siro a Milano il 25 luglio.

Un successo inarrestabile, che li ha visti collaborare con grandi nomi della musica, come Tom Morello, e prendere parte a svariati Late Night. Un orgoglio nazionale, anche se c’è ancora qualcuno che si diverte a definirli urlatori.

I fan continuano ad adorarli e non attendono altro che poter ascoltare per intero Rush!, di cui è stata da tempo presentata la tracklist ufficiale: