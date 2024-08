Matilde Gioli in ospedale con la gamba ingessata: “Starò a riposo per un po’”

Matilde Gioli è in ospedale a causa di una brutta frattura, probabilmente in seguito a una caduta da cavallo (sua grande passione)

Fonte: IPA Matilde Gioli in ospedale

Imprevisto estivo per Matilde Gioli. L’attrice ha condiviso su Instagram alcuni scatti direttamente dall’ospedale, mostrandosi con una gamba ingessata che la costringerà a riposo per un po’, come lei stessa ha scritto. Non è chiara la dinamica dell’incidente, che al momento la Gioli non ha specificato, tuttavia sono già tanti i messaggi di affetto giunti da amici e fan, preoccupati per le sue condizioni.

Matilde Gioli, le foto dall’ospedale

“Starò a riposo per un po’. Se vi va scrivetemi titoli di libri e film preferiti”, ha scritto a corredo di un piccolo carosello di scatti su Instagram. Matilde Gioli ha avuto un incidente piuttosto “importante” a giudicare da quanto mostra: l’attrice è costretta a letto in ospedale, con una gamba ingessata e l’altra con la classica calza antitrombo che si fa indossare ai pazienti dopo un intervento.

Il motivo? Dalla radiografia condivisa dalla protagonista di Doc – Nelle tue mani, insieme a Luca Argentero, sembrerebbe trattarsi di una frattura del perone, una delle ossa della gamba, sulla quale sono stati applicati dei chiodi.

Forse un incidente a cavallo

Chi segue Matilde Gioli anche al di fuori del set, conosce bene la sua passione per i cavalli. È ormai da qualche anno che l’attrice monta in sella e da quel momento ha continuato a dedicarsi anima e corpo all’equitazione: “Cinque anni fa ho dovuto imparare ad andare a cavallo per un film e ho conosciuto queste creature meravigliose – aveva spiegato in un’intervista per il concorso ippico internazionale Piazza di Siena -. Ho fatto una full immersion di un mese, e quando sono tornata a casa ho sentito una sensazione di vuoto. Mi sono detta: ‘Non sarà che io devo stare vicino ai cavalli per essere felice?’. Ecco, in quel momento ho capito qual era la chiave per la mia felicità”.

Ma se è vero che i cavalli le hanno donato una impagabile sensazione di “libertà” – “Il rapporto con i cavalli mi ha permesso di essere libera e di sapere chi sono. Prima di incontrare i cavalli ero più rigida, avevo paura di far vedere come sono davvero. I cavalli ti insegnano a essere libero e di accettarti per come sei”, aveva detto -, con molta probabilità proprio una caduta da cavallo ha provocato la profonda frattura mostrata nelle foto social.

L’estate d’amore col campione Luca Marziani

Proprio il concorso Palio di Siena avrebbe permesso alla Gioli di conoscere il suo nuovo amore, dopo la rottura col fidanzato storico Alessandro Marcucci. Alcuni scatti pubblicati dal settimanale Chi non lascerebbero dubbi: l’attrice sta trascorrendo l’estate con Luca Marziani, campione di equitazione con un curriculum sportivo internazionale di tutto rispetto.

I due sono stati avvistati insieme a Ponza ma l’inizio della frequentazione risalirebbe già a qualche mese fa, dopo il concorso, quando la Gioli ha deciso di iniziare a frequentare proprio il centro ippico gestito da Marziani (Società Ippica Romana La Farnesina, a Roma).