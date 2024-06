Mariann Barrena McClay, chi è la moglie di Carlo Ancelotti

Fonte: IPA Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti è uno degli allenatori più forti al mondo. Per qualcuno è il migliore della storia e per altri in cima alla classifica di quelli moderni. C’è anche chi tenta di incollargli addosso la definizione di allenatore fortunato, ma i numeri sono dalla sua e quando si aggiornano con tale frequenza e comportano determinati trofei in bacheca, non parlare di meriti è da ipocriti.

Calcio a parte, però, dopo l’ennesima Champions League vinta in panchina, il bacio dato alla seconda moglie Mariann Barrena McClay ha scatenato un po’ di curiosità online. Ecco, dunque, chi è la compagna di vita del tecnico italiano.

Carlo Ancelotti, vita privata

Sappiamo che il primo matrimonio di Carlo Ancelotti è durato ben 25 anni. La sua prima moglie è stata Luisa Gibellini, con la quale è stato sposato dal 1983 al 2008. La coppia ha avuto due figli, Katia e Davide.

Quest’ultimo è ben noto agli appassionati di calcio, dal momento che è divenuto il secondo allenatore del padre. Lo ha seguito in tante delle sue esperienze e, salvo quella di Napoli, è stato ampiamente apprezzato. Si vocifera ora di un addio, con il giovane talento pronto a spiccare il volo in solitaria.

Il divorzio è stato ufficializzato nel 2010 e, dopo la fine del matrimonio, Ancelotti ha avuto una relazione per qualche anno con una giornalista rumena, Marina Cretu. Nel 2011, mentre era al Chelsea, ha conosciuto Mariann Barrena McClay. Tutto è avvenuto in fretta, come nei film. Lei è una donna d’affari canadese ma dalle origini spagnole. Gira il mondo, proprio come Carlo. Si sono subito capiti e nel 2014 erano già marito e moglie a Vancouver.

Chi è Mariann Barrena McClay

A prima vista si nota una certa differenza d’età, pari a 11 anni. Carlo Ancelotti ne ha 65 (10 giugno 1959), mentre Mariann Barrena McClay ne ha 54 (classe 1970). Come detto, la coppia è stata travolta dagli effetti di un colpo di fulmine. Tutto è avvenuto in tempi rapidi e, dalla frequentazione al matrimonio, i due non hanno lasciato grande margine per il gossip.

La loro vita privata resta tale, con il pubblico che ottiene degli sprazzi unicamente in circostanze speciali, come la vittoria della Champions League con il Real Madrid. In questa circostanza è stato naturale scambiarsi un bacio a Wembley, per quanto fossero circondati dalle telecamere, e da migliaia di tifosi. Una rarità che il web ha apprezzato.

Fonte: ANSA

Il lavoro di Mariann Barrena McClay non si svolge in pubblico, per questo non ha necessità di un profilo Instagram aperto al mondo, ad esempio. È una manager e condivide poco sui social. Il suo nome è divenuto virale, di fatto, a partire dal 2021, quando purtroppo è morta la prima moglie di Ancelotti, Luisa Gibellini, madre dei suoi figli.

Nelle rare occasioni in cui si è ritrovata a parlare in pubblico, la donna ha mostrato di saper parlare un ottimo italiano. Le origini spagnole in questo potrebbero averla aiutata. Non sappiamo nulla della sua carriera ma, sul fronte privato, è certo che sia una mamma. Ha infatti una figlia di nome Chloe, nata da un precedente matrimonio.