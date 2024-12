Mariah Carey cambia look e torna agli anni ‘90: la messa in piega per le feste

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Mariah Carey

Non è davvero Natale fino a quando le note di All I Want for Christmas Is You non iniziano a risuonare nell’etere, complice qualsivoglia aggeggio riproduca musica in circolazione. E pensare che Mariah Carey, nel lontano 1994, non aveva intenzione alcuna di intonare una canzone Natalizia: leggenda narra che a convincerla siano state le insistenze di Tommy Mottola – suo ex marito e produttore – e fu che così nacque il celebre brano che oggi noi tutti conosciamo, frutto dei sogni della bambina che era stata, a coniugare pop, soul, RnB e gospel nel tormentone che a distanza di trent’anni non cessa d’essere la colonna sonora del periodo delle Feste. Colonna sonora dalla quale deriva il suo status incontrastato di Regina del Natale, specie da quando lo scorso 13 dicembre è divenuta la prima nel suo genere a raggiungere 2 miliardi di streaming su Spotify. Un successone, questo, che è parso farla ripiombare dritta alle origini. Un autentico tuffo nel passato, testimoniato anche da un cambio look: la star è stata avvistata per le strade di Aspen con l’iconica cascata di riccioli color miele a scenderle sulle spalle, parte fondamentale del signature look dell’esordio.

Mariah Carey torna alle origini con i suoi ricci leggendari: il “nuovo” look ad Aspen

È tutto vero, la nostalgia del Natale quest’anno ha colpito persino la protagonista del Christmas Time Tour in persona: alcuni recenti scatti rubati ritraggono Mariah Carey nei pressi del Catch Steak di Aspen sfoggiare fieramente la sua caratteristica criniera leonina anni Novanta come principale accessorio. I lunghissimi capelli ricci erano acconciati in un semi-raccolto a ricordare per filo e per segno lo stile a renderla riconoscibile decenni fa, un cambiamento degno di nota se si pensa alla piega liscia e setosa che la star predilige in tempi recenti.

Fonte: IPA

La cantante – la quale di recente ha eseguito il suo grande classico natalizio durante la diretta streaming di Netflix sulla partita della NFL – per combattere le rigide temperature della località turistica innevata indossava un look total-white, costituito da miniabito color crema perfettamente intonato a stivali al ginocchio e voluminosa pelliccia in pendant. Una mossa decisamente astuta, forse atta a celebrare il trentesimo anniversario del grande successo.

All I Want for Christmas Is You è definitivamente la canzone del Natale

Al momento della sua uscita All I Want for Christmas Is You ha fatto guadagnare a Mariah Carey ben 60 milioni di dollari e da allora, chiaramente, il suo valore è notevolmente aumentato. Impressa nella cultura pop anche per aver costituito la colonna sonora della nota commedia natalizia Love Actually, le cover della topica canzone sono oggi innumerevoli, con grandi artisti – da Ariana Grande a Michael Bublé – a fornirne la loro interpretazione.

Soltanto lo scorso 13 dicembre essa è diventata la prima canzone natalizia a raggiungere 2 miliardi di streaming su Spotify. Sulla piattaforma il singolo è cresciuto del 120% a livello globale dal 2019: i numeri lo proclamano come il più trasmesso di sempre sia a livello globale che negli Stati Uniti. E, seppure per ora Mariah Carey non abbia ancora superato White Christmas di Bing Crosby, è di certo sulla buona strada.