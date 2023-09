Maria Mazza, matrimonio da favola: la Dottoressa di “Avanti un Altro” si è sposata

Fonte: IPA I matrimoni Vip più belli del 2023

Sul set di Avanti un Altro ci ha abituati a risate e intrattenimento, ma fuori dallo schermo, Maria Mazza, la dottoressa sexy dello show, ha vissuto uno dei giorni più emozionanti della sua vita. Il sabato 2 settembre, Maria Mazza ha detto il suo “sì” in una cerimonia da favola a Ibiza, in Spagna. Accanto a lei c’era il suo compagno di lunga data, Amedeo Quagliata, e insieme hanno celebrato un amore che ha resistito alla prova del tempo. Questo matrimonio rappresenta un nuovo inizio per la bella showgirl italiana.

Maria Mazza si sposa con un abito da favola a Ibiza

La cerimonia di matrimonio si è svolta a Ibiza, l’isola spagnola nel Mar Mediterraneo conosciuta per la sua bellezza e il suo fascino. Maria Mazza ha condiviso alcuni momenti speciali della cerimonia sul suo account Instagram, permettendo ai suoi fan di entrare nel mondo dell’amore che lei e Amedeo condividono. Tra le immagini pubblicate, una foto di famiglia con la didascalia “La mia famiglia, il mio mondo”, cattura perfettamente l’essenza di questo giorno indimenticabile. Maria Mazza ha anche espresso la sua emozione scrivendo: “La mia famiglia, il mio mondo. E tu piccola mia eri la più emozionata di tutti. Ti amo, vi amo.” Queste parole toccanti mostrano quanto sia importante per lei la sua famiglia e quanto sia grata per questa giornata speciale.

La cerimonia di matrimonio è iniziata con una commovente cerimonia in chiesa, dove Maria Mazza e Amedeo Quagliata hanno scambiato i voti di amore eterno. Dopo la cerimonia in chiesa, la festa è continuata in una struttura esclusiva a Ibiza, ma i dettagli esatti sono rimasti riservati, permettendo alla coppia di godere appieno della loro giornata senza distrazioni esterne. Questo è il secondo matrimonio per Maria Mazza, che aveva precedentemente sposato Ludovico Lieto nel 2008. Questo nuovo capitolo nella sua vita è un segno di speranza e di nuovi inizi, e i fan sono entusiasti di vedere cosa il futuro ha in serbo per questa amata showgirl italiana.

Chi è Amedeo Quagliata

Ma chi è Amedeo Quagliata, l’uomo che ha conquistato il cuore di Maria Mazza? Sebbene non sia un volto noto al pubblico televisivo, Amedeo Quagliata è una figura di grande importanza nella vita della neo-sposa. Quagliata è un ristoratore con diverse attività nella regione di Napoli. Anche se il suo profilo Instagram non è attivo da un po’ di tempo, la sua presenza nella vita di Maria Mazza è innegabile. La loro storia d’amore è iniziata nel 2013, e da allora hanno costruito una famiglia unita. La nascita di Sveva nel giugno 2014 ha ulteriormente rafforzato il loro legame. In una vecchia intervista del 2015, Maria Mazza aveva condiviso la gioia di diventare madre e il ruolo centrale di Sveva nella loro vita. Aveva detto: “Quando Sveva è arrivata, tutto è cambiato, è diventato tutto stupendo. Io e Amedeo siamo focalizzati solo su di lei e non pensiamo ad altro. Dopotutto, la nostra bambina è arrivata nella nostra vita dopo soli 5 o 6 mesi dal nostro primo incontro e oggi ci godiamo anche il nostro essere una coppia giovane. Stiamo insieme da due anni e mezzo, eppure abbiamo già conseguito questo meraviglioso traguardo che è diventare genitori.”

Vita e carriera di Maria

Maria Mazza è nata il 23 giugno 1975 a Weehawken, New Jersey, ma ha trascorso gran parte della sua infanzia a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata nel 1996 quando ha partecipato a Miss Italia, uno dei concorsi di bellezza più prestigiosi d’Italia. Maria si aggiudica il terzo posto nella competizione, vincendo la fascia di Miss Eleganza. Dopo la partecipazione allo show Maria si trasferisce a Milano dove inizia a studiare recitazione e ottiene qualche ingaggio come modella. Questa esperienza le ha aperto le porte del mondo dello spettacolo, portandola a lavorare come modella e a ottenere ruoli in televisione. È apparsa in programmi televisivi come “Scirocco” e “Quelli che il calcio” e ha debuttato al cinema nel film “Stregati dalla Luna” nel 2001. Nel 2012, ha ottenuto il ruolo della dottoressa in Avanti un Altro!, condotto da Paolo Bonolis, che l’ha resa un volto noto in tutta Italia.