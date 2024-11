Margot Robbie mamma per la prima volta: è nato il figlio con il marito Tom Ackerley

Fonte: IPA Mamme e papà VIP del 2024

Margot Robbie è diventata mamma per la prima volta: a confermare la notizia è stato il Daily Mail, che ha svelato alcune indiscrezioni sull’arrivo del bebé, vissuto in piena riservatezza dall’attrice di Barbie e dal marito Tom Ackerley. Stando a quanto riportato dal tabloid, la diva di Hollywood avrebbe dato alla luce un maschietto, anche se rimane segreto – almeno per il momento – il nome del piccolo.

Margot Robbie è diventata mamma: fiocco azzurro per l’attrice e il marito Tom Ackerley

Gioia infinita per Margot Robbie e il marito Tom Ackerley: è nato il primo figlio della coppia, che stando a quanto riportato dal Daily Mail sarebbe un maschietto. L’attrice di Barbie, come riportato dal tabloid, sarebbe entrata in travaglio due settimane fa, poco prima della data prevista del parto, e avrebbe partorito il 17 ottobre. “Tutto è andato bene”, avrebbero riferito delle fonti al magazine.

La coppia ha vissuto l’arrivo del bebè con grande riserbo, tanto che fino a oggi non era trapelata nessuna notizia riguardo alla nascita del piccolino. La notizia è arrivata pochi giorni dopo che Ackerley è stato avvistato mentre faceva scorte di prodotti per l’infanzia vicino alla loro casa a Venice Beach.

Il produttore cinematografico avrebbe ritirato una scatola di pannolini, insieme a una scatola di sigari e a una bottiglia di vino, probabilmente per brindare all’arrivo del bambino, visto che i nonni sono volati a Los Angeles per conoscere il nipotino.

L’ultima volta che era stata avvistata, Margot Robbie era uscita da uno studio di montaggio di Los Angeles, con il pancione ormai ben rotondo e fasciato da un abito nero aderente. Qualche settimana fa People aveva fatto sapere che l’attrice aveva deciso di ritirarsi nella sua casa di Venice Beach “per prepararsi all’arrivo del bambino” per godersi un po’ di tempo libero dalle riprese. “Margot non vede assolutamente l’ora di diventare mamma”, aveva fatto sapere una fonte attendibile al magazine.

Margot era apparsa raggiante lo scorso 9 settembre, quando ha partecipato alla proiezione del film comico My Old Ass, prodotto da lei e dal marito.

Margot Robbie, l’amore con Tom Ackerley

Margot e Tom si sono incontrati per la prima volta nel 2013 mentre lavoravano a Suite Française, dove lei recitava e lui era assistente alla regia. Dopo una frequentazione e una convivenza, i due sono convolati a nozze nel 2016 con una cerimonia privata a Byron Bay, in Australia.

“Ero la ragazza single per eccellenza. L’idea di una relazione mi faceva vomitare”, aveva dichiarato l’attrice a Vogue parlando della loro storia d’amore. “E poi questa cosa si è insinuata in me. Siamo stati amici per tanto tempo. Ero sempre innamorata di lui, ma pensavo che non mi avrebbe mai ricambiata”.

La notizia della gravidanza è stata diffusa lo scorso luglio, quando l’attrice è stata avvistata con un pancino in bella vista in Italia, sul lago di Como, dove lei e il marito si stavano godendo una romantica “luna di miele” prima dell’arrivo del piccolo. Secondo People Robbie e Ackerley “desideravano diventare genitori da molto tempo” e non potrebbero essere più felici di così.