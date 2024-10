Margot Robbie e Jacob Elordi, un amore da sogno per Chanel N°5

Fonte: Getty Images Margot Robbie Jacob Elordi

Margot Robbie è una diva (o antidiva) del momento. Bionda, iconica, attrice ma anche produttrice, Barbie femminista, indimenticabile Sharon Tate e presto anche Cathy nel nuovo adattamento di Cime Tempestose, al fianco di Jacob Elordi.

La star diventerà a breve mamma ed è in un momento di vita personale e carriera dorato, culminato con la partecipazione allo spot di Chanel N°5, girato da Luca Guadagnino.

Margot Robbie e Jacob Elordi per Chanel

Chanel sceglie i propri testimonial sempre accuratamente. Non è sufficiente essere bellissime e impeccabili, ciò che importa è una personalità unica, fuori dagli schemi. E Margot Robbie ha abbastanza classe ed empowerment per essere considerata la persona giusta.

E con Chanel Robbie ha un legame di amore indissolubile dal marzo 2018, da quando – ancora prima dell’uscita di C’era una volta a Hollywood – è stata selezionata come ambassador del brand, che spesso veste sui red carpet delle sue pellicole.

Lo spot di Guadagnino è uno short movie chiamato See You at 5, che racconta la storia di un appuntamento d’amore. Lei è Margot Robbie, che raccomanda all’amato di vedersi alle 5, e si prepara rapidamente. Capelli sciolti, tailleurino (ovviamente Chanel) rosso, sling back e ovviamente due gocce di profumo Chanel N°5. Lui è Jacob Elordi, bomber scuro e vibes da James Dean. Sulle note di Veridis Quo dei Daft Punk, li vediamo cadere in un romantico equivoco: lui raggiunge lei, lei raggiunge lui, e quindi non si trovano.

Rimasta sola, Margot si abbandona a un tuffo liberatorio nell’oceano, con un bikini sempre rosso, sempre Chanel. “C’è qualcosa di intrinsecamente passionale e forte nel colore rosso. E c’è un’autentica forza anche in questa fragranza. Quando penso al tipo di donna che potrebbe indossare Chanel N° 5, immagino che sia potente, che abbia dei desideri” ha dichiarato l’attrice durante un’intervista a Vogue.

Margot Robbie e Jacob Elordi: la coppia perfetta è australiana

Lei è gia super-affermata, lui ancora in ascesa. Fatto sta che sono due delle star hollywoodiane più amate e apprezzate del momento, ed entrambi hanno origini australiane. Margot è nata a Dalby il 2 luglio 1990, Jacob a Brisbane il 26 giugno 1997, ed è l’uomo ideale di Chiara Ferragni (e di molte altre).

Lo spot del profumo diretto da Guadagnino ci ricorda la perfezione di questa coppia e ci dà un’anticipazione dell’atteso Cime tempestose della regista di Saltburn e Una donna promettente, Emerland Fennell. Anche se non si incontrano, nel breve video Robbie ed Elordi fanno scintille.

Lei ha all’attivo una serie di personaggi iconici, da Harley Quinn e Tonya Harding fino a Barbie. L’esordio, altrettanto indimenticabile, con Naomi LaPaglia in The Wolf of Wall Street, al fianco di Leonardo DiCaprio. Lui, Elordi, è un giovane sex symbol che ha (dis)turbato in Saltburn e nella serie Euphoria. Memorabile anche la sua partecipazione a Priscilla.

Entrambi sono esponenti di nuova generazione di attori, che incrocia Millennials e GenZ, decisamente talentuosa e capace e con il pregio di riuscire a imprimersi rapidamente nell’immaginario collettivo. Questo è il fascino che unisce Margot ed Elordi.