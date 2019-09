Luca Argentero nella bufera per le dichiarazioni sulle donne e il femminismo

editato in: da

Luca Argentero è finito nella bufera a causa di alcune dichiarazioni sulle donne e il femminismo.

L’attore e sex symbol ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi in cui ha parlato del suo rapporto con la fidanzata Cristina Marino. La coppia, legata dal 2017, pensa alle nozze ed è da sempre molto riservata. Nell’ultimo periodo però Argentero sembra essersi aperto con il pubblico, postando su Instagram scatti che lo ritraggono felice e innamorato con la compagnia.

Archiviate le nozze finite con Myriam Catania, Luca pensa al futuro con Cristina, 28enne influencer e attrice conosciuta sul set di Un’estate ai Caraibi. Amatissimo dal pubblico femminile, ora Argentero rischia di pagare caro alcune affermazioni fatte proprio sulle donne e sulla loro emancipazione.

Parlando della fidanzata con il giornalista di Oggi, Luca ha definito Cristina “molto poco femminista”. “Mi spiego meglio – ha aggiunto l’ex star del GF -: è un’imprenditrice, super impegnata nel suo lavoro, ma, al tempo stesso, le piace occuparsi della casa e ricevere le attenzioni che sono dovute a una donna, farsi coccolare”.

Poi si è lasciato andare ad alcune considerazioni sulla parità dei sessi: “L’ossessione per la gender equality ha rovinato il romanticismo – ha aggiunto – e ha inibito l’uomo che deve avere a che fare con donne sempre più forti, affermate. Voglio dire, ti trovi davanti una che ci “prova””.

L’attore ha poi affermato che vuole “continuare a essere l’uomo della coppia, il maschio… Portarti un fiore, invitarti a cena… Non mi va di scontrarmi con una che si offende se le apro la portiera della macchina o le verso l’acqua a tavola”.

Le parole di Argentero hanno sollevato un vespaio di polemiche sui social, in particolare su Twitter, dove in tanti hanno criticato le sue affermazioni. “Quindi per Argentero noi che vogliamo la parità dei diritti siamo delle povere str***” ha scritto qualche utente.

L’attore non è rimasto in silenzio, ma ha cercato di difendersi, sempre sui social, pubblicando lo stralcio incriminato dell’intervista e un commento: “Twitter: l’arte di vedere del marcio anche dove non c’è…” ha scritto. Basterà questo a placare le polemiche?