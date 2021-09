LOL, Mara Maionchi e Fedez tornano per la seconda stagione

editato in: da

Perché tutti parlano di Lol, lo show Amazon Prime dove è vietato ridere

Che la seconda stagione di LOL – Chi ride è fuori si sarebbe fatta era già cosa nota: l’annuncio era arrivato già lo scorso aprile, poche settimane dopo l’enorme successo ottenuto al debutto della prima edizione.

Ancora incerta, invece, era la conferma dei due giudici e timonieri del gioco, Mara Maionchi e Fedez, che non avevano ancora manifestato la loro adesione al progetto. Adesso, però, anche quel tassello è andato al suo posto dopo che l’ex giudice di Italia’s Got Talent e X Factor ha confermato la sua partecipazione per le nuove puntate.

Dal palco del Festival della tv di Dogliani, Mara ha infatti ammesso che sarà presente anche per LOL 2, dando anche una piccola anticipazione: “Sarò a capo di una squadra, sono gasatissima”. Ciò significa che il format cambierà leggermente la sua struttura. Non più tutti contro tutti, ma un gioco a squadre, in cui – presumibilmente – Mara e Fedez saranno ognuno a capo di un team di comici che dovrà far ridere l’altro.

Nella prima stagione LOL: Chi ride è fuori era una sfida fra dieci comici professionisti che dovevano restare seri per sei ore consecutive provando, contemporaneamente a far ridere i loro avversari. Un esperimento comico senza precedenti che vedeva i partecipanti sfidarsi a colpi di battute con i loro diversi stili comici – stand-up, improvvisazione, commedia fisica e tanto altro – cercando di strappare una risata al gruppo senza mai cedere alla comicità degli avversari. Disponibile dall’1 aprile, è stato il titolo più visto di sempre su Amazon Prime Video in Italia. Al punto che solo tre settimane dopo veniva annunciata una nuova stagione.

Anche il rapper ha confermato la propria presenza attraverso una storia di Instagram in cui dice: “Stiamo girando un programma che non posso spoilerare, anche se c’è scritto” e il riferimento è proprio a LOL visto che sul biglietto che mostra si legge: “Caro Fedez, siamo lieti di averti ancora con noi al timone di LOL. Quest’anno abbiamo fatto l’impossibile: riunire insieme le 10 persone più divertenti d’Italia, ma soprattutto le uniche 10 che non ti hanno ancora querelato”.

Mentre è ancora sconosciuto il cast che andrà ad animare la seconda stagione (anche se è stata fatta qualche ipotesi), è stata Mara a rivelare quando dovrebbero andare in onda i nuovi episodi del format rivelazione dello scorso anno: il programma dovrebbe tornare in streaming su Amazon Prime Video a novembre.

