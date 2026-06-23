Liam Payne, l’eredità milionaria dell’ex One Direction andrà tutta al figlio Bear

Liam Payne lascia un’eredità milionaria al figlio Bear: ecco come sarà gestito il patrimonio e il ruolo di Cheryl Cole nella tutela del bambino

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Liam Payne

La vicenda di Liam Payne continua a suscitare emozione tra i fan anche dopo la sua scomparsa. In seguito alla morte dell’ex membro degli One Direction, l’attenzione si è concentrata in queste ultime ore sulla gestione del suo patrimonio e sul futuro del figlio Bear, nato nel 2017 dalla relazione con Cheryl Cole. Secondo i documenti giudiziari, infatti, sarà proprio il bambino, che oggi ha 9 anni, l’unico beneficiario dell’eredità lasciata dal cantante.

Liam Payne, il figlio Bear è l’unico erede

Il nome di Bear torna al centro di una vicenda delicatissima, che intreccia affetti familiari, burocrazia e mondo dello spettacolo. Stando a quanto riportato da People Magazine, il figlio di Liam Payne erediterà circa 29 milioni di dollari dal patrimonio del padre. Una cifra molto importante, che però non sarà interamente disponibile subito: una parte potrà essere utilizzata nell’immediato, mentre la quota principale resterà custodita in un fondo fiduciario fino al compimento dei 18 anni.

Una scelta che segue le procedure previste in casi come questo e che mette al centro la tutela del minore. Bear, unico figlio dell’artista, diventa così l’erede diretto di ciò che Payne ha costruito negli anni, dalla stagione planetaria con gli One Direction insieme a Harry Styles, fino alla carriera da solista.

L’ex cantante è morto il 16 ottobre 2024, a 31 anni, dopo una caduta dal balcone di un hotel mentre si trovava in Argentina, a Buenos Aires. Una notizia che aveva sconvolto il mondo della musica e riaperto, con dolore, il racconto di una vita vissuta sempre sotto i riflettori.

Il ruolo di Cheryl Cole nella gestione del patrimonio

A rendere la situazione ancora più complessa è un dettaglio fondamentale: Liam Payne è morto senza lasciare testamento. Per questo, nel maggio 2025, Cheryl Cole (la madre di suo figlio) e l’avvocato Richard Mark Bray sono stati indicati come amministratori del patrimonio.

Secondo quanto emerso dai documenti, il valore lordo dell’eredità nel Regno Unito era stato stimato in circa 38 milioni di dollari, con un valore netto di circa 32,2 milioni. La loro funzione, però, non equivale a una piena libertà di distribuzione del denaro. Come riportato dalla BBC, Cheryl e Bray possono occuparsi della gestione, ma con poteri limitati.

Nel diritto britannico, infatti, quando una persona muore senza testamento e non ha coniuge o partner civile, l’eredità passa normalmente ai figli. Nel caso di Liam Payne, dunque, il percorso porta direttamente a Bear, il bambino che il cantante aveva sempre protetto dalla curiosità pubblica.

Liam Payne e il legame con Bear

Liam Payne e Cheryl Cole avevano annunciato la nascita del figlio nel marzo 2017 con una foto tenerissima, in cui il cantante teneva il neonato tra le braccia. All’epoca, Payne aveva raccontato tutta la sua emozione: “Sono incredibilmente felice di dare il benvenuto al mondo al nostro bambino, è un momento che non dimenticherò mai per il resto della mia vita e il mio ricordo preferito finora”.

Parole piene di stupore, arrivate in un periodo in cui l’artista sembrava scoprire una parte nuova di sé. In seguito, Payne aveva ammesso che diventare padre molto giovane non era stato semplice. Aveva spiegato di aver dovuto imparare, passo dopo passo, cosa significasse davvero essere genitore.

Oggi quell’eredità non è quindi solo una cifra con tanti zeri. È il segno concreto di un legame che resta, anche dopo una perdita impossibile da colmare. Bear crescerà lontano dal clamore che ha accompagnato la vita del padre, ma con una protezione pensata per il suo futuro. L’ultima forma di cura lasciata da Liam Payne al figlio.