Leonardo, la seconda stagione si farà

editato in: da

Matilda De Angelis, la sensuale attrice al centro del mistero di “Undoing-Le verità non dette”

Gli ingredienti per il successo ci sono tutti: una mente straordinaria dell’ingegno, un cast di attori di altissimo livello e una trama dai risvolti misteriosi.

E così è andata, tanto da far già annunciare una seconda stagione: stiamo parlando di Leonardo la serie in onda su Rai Uno che racconta la vita del genio dei Rinascimento. La conferma è arrivata in maniera ufficiale da parte di Luca Bernabei: l’amministratore delegato di Lux Vide ha raccontato ai microfoni delle radio di RTL 102.5 che è prevista una nuova stagione. Secondo quanto affermato da Bernabei questo secondo ciclo di episodi “Racconterà di un Leonardo segreto a Roma”.

E in merito a quello che è stato inventato e inserito nella serie dedicata al celebre artista, ha aggiunto sempre ai microfoni di RTL 102.5: “Non abbiamo inventato più di tanto, abbiamo creato la storia dell’omicidio che però serve perché attraverso questa accusa mossa a Leonardo si esplora la sua mente e la sua anima, è un espediente narrativo. La fiction racconta gli spazi bianchi e riempie gli spazi neri. La storia c’è tutta, in ogni puntata racconteremo un suo capolavoro, e anche degli aspetti della sua vita, come l’essere stato abbandonato dal padre”.

Le prime puntate di Leonardo sono state un successo con tantissimi spettatori a seguirle, la serie è una co- produzione internazionale e al momento è stata venduta anche in Gran Bretagna dove sarà disponibile su Amazon Prime Video, successivamente in America.

La prima stagione è composta da otto episodiche vedono nel ruolo principale di Leonardo da Vinci l’attore Aidan Turner, interprete irlandese noto per diversi ruoli importanti come quello del capitano Ross Poldark nella serie britannica Poldark e di Kili alla trilogia de Lo Hobbit che ha visto alla regia Peter Jackson, solo per ricordare due progetti del suo ricco curriculum.

Tra le interpreti femminili di Leonardo spicca Matilda de Angelis, giovane attrice italiana che sta facendo molto parlare di sé per il suo grande talento. A lei il compito di portare in scena Caterina da Cremona migliore amica e musa del genio del Rinascimento. Tra i due è nato un bellissimo feeling lavorativo sul set, come entrambi hanno raccontato in due interviste diverse. Nel cast, tra i tanti, anche Freddie Highmore che interpreta Stefano Giraldi ufficiale del Ducato di Milano che indaga sul caso di omicidio, e poi si possono ricordare Giancarlo Giannini e James D’Arcy, rispettivamente Andrea del Verrocchio, Maestro di Leonardo, e Ludovico Sforza detto il Moro.