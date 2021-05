Laura Pausini, compleanno tra ricordi d’infanzia e gli auguri degli amici VIP

editato in: da

Oscar 2021, le foto della performance di Laura Pausini

Oggi è il compleanno di una delle cantanti italiane più famose di sempre, vero e proprio orgoglio italiano. Stiamo parlando di Laura Pausini, classe 1974, che spegne 47 candeline. Reduce dalla cerimonia degli Oscar, la cantante romagnola ha condiviso su Instagram una foto che la ritrae da bambina, a bordo di una bicicletta con un taglio a caschetto, abitino blu e l’immancabile sorriso che la contraddistingue da sempre. “La bicicletta ti ha portato dove volevi andare Laura? Questo gli altri non lo sanno #iosi. Tanti auguri a me” si legge nella didascalia, con un chiaro riferimento al brano che ha fatto da colonna sonora a La vita davanti a sé e che le ha permesso di trionfare ai Golden Globe.

Sotto il post non sono naturalmente mancati messaggi di auguri da parte dei fan più affezionati e non solo: anche alcuni amici VIP della cantante hanno dedicato un momento per rendere omaggio alla più grande cantante italiana degli ultimi tempi. Alcuni nomi sono quelli di Elisa, Emma, Aiello, Giorgia, Matilde Brandi, Antonella Clerici, Paola Iezzi, Ambra, Giovanni Ciacci, Fiordaliso ed Ermal Meta. La cantante di Luce, ad esempio, ha affettuosamente scritto “Buon compleanno super Laura”, accompagnando il messaggio con un vivido cuore rosso. L’ex conduttrice de La Prova del Cuoco, invece, le ha riservato una dedica ancor più speciale, scrivendo “Auguri…a te e a quella bicicletta che ti ha fatto trovare la tua strada“, esprimendo così notevole affetto.

Un augurio assai importante, però, arriva dall’amico-collega di Laura, Biagio Antonacci, che ha deciso di dedicarle una Instagram Story: “Non ti dimenticare che anche in riva al mondo c’è gente che ti aspetta. Auguri mia Regina”. Ma non finisce qui. Il cantautore le ha anche fatto recapitare un mazzo di fiori.

Anche Raf ha inviato a Laura dei fiori, e la cantante non ha mancato di condividere la foto su Instagram.

Con molta probabilità Laura Pausini trascorrerà il compleanno in compagnia del marito Paolo e della figlia Paola, circondata dall’affetto della sua amata famiglia, che non manca mai di omaggiare e ringraziare. Nonostante la pandemia, negli ultimi mesi Laura è stata in grado di aggiungere grandi soddisfazioni al suo indelebile percorso lavorativo.