Laura Chiatti furiosa: la dura risposta alle critiche sul suo fisico

I social network possono essere un ottimo modo, per i vip, per stare più vicino ai loro sostenitori e coglierne tutto il calore possibile. Possono trasformarsi, però, anche in un contenitore pieno di critiche, polemiche ed offese irritanti o, addirittura, dolorose. Lo sa bene Laura Chiatti, che dopo aver pubblicato una foto si è trovata a dover rispondere a dei commenti che hanno scatenato la sua ira.

Laura Chiatti, la foto sui social scatena il body shaming

Sempre estremamente attiva sui suoi profili ufficiali social, Laura Chiatti non ha mai avuto il timore di interagire con i suoi sostenitori e di mostrare loro qualche momento delle sue giornate. Al contempo, però, si è sempre mostrata determinata a non permettere agli utenti di superare il limite dell’educazione, del rispetto e del buon senso.

Non stupisce, quindi, la dura risposta che ha riservato a chi, dopo l’ultima immagine condivisa su Instagram, ha sottolineato la sua magrezza, accostandola ad una grave patologia: l’anoressia. La foto da lei mostrata la ritrae in posa davanti ad uno specchio. Tanti, però, sono stati i commenti colmi di cattiveria volti a criticare la sua forma fisica.

Laura Chiatti, la sua ira sui social

A farla arrabbiare, ovviamente, non è stato il giudizio sulla sua forma fisica o le critiche, alle quali è ormai abituata. Donna dalla grande personalità ed estremamente sicura, non è infatti questo ad averla ferita. Ciò che invece non le è proprio piaciuto è stato l’ipotizzare la presenza di disturbi alimentari:

Io non me la prendo rispetto ad un giudizio con il quale non concordo – ha affermato rispondendo ad uno dei tanti utenti che ha commentato la foto in maniera inopportuna-, me la prendo perché l’anoressia è una malattia molto seria che fortunatamente non ho mai dovuto affrontare nelle vita, ma che molte persone combattono per vincerla.

La Chiatti, infatti, è pienamente consapevole che i commenti, pur non ferendo lei, potrebbero essere come lame per chi, invece, soffre davvero di disturbi alimentari. La sua risposta piccata, contiene un chiaro messaggio per tutti: basta al body shaming.

Uno sfogo, quello della Chiatti, che può sembrare fin troppo duro. La sua voce, però, si va ad aggiungere a quello di tante personalità del mondo dello spettacolo che hanno subito offese e insulti sui social e che, per questo, invitano tutti a mantenere atteggiamenti educati.