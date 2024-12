Kendall Jenner, le decorazioni natalizie all’insegna del vintage e del lusso

Fonte: IPA Kendall Jenner

Tutti amano il Natale. Anche le top model. Non fa eccezione Kendall Jenner che, in vista delle festività invernali, ha addobbato la sua abitazione con sontuose decorazioni dal sapore vintage e rustico. Una vera gioia per gli occhi, che l’indossatrice ha condiviso con i suoi fan postando diversi scatti sui social.

Le decorazioni natalizie di Kendall Jenner

La famiglia Kardashian-Jenner non ha mai negato di avere una vera e propria passione per il Natale. Se in passato erano state mamma Kris e Kim Kardashian a condividere le proprie decorazioni natalizie, quest’anno è stata Kendall Jenner a postare sui social alcuni scatti della sua abitazione da 10 milioni di euro, che ha addobbato in modo piuttosto originale. La modella, 29 anni, ha fatto le cose in grande: la casa presenta due enormi alberi di Natale, luci in grande quantità, molti ornamenti vintage e cimeli di famiglia carichi di significato, ereditati da sua madre.

Lo stile scelto dalla top model è accogliente e familiare, con rami di pino naturale sparsi per tutta la proprietà, e alternati a ghiande, pigne e agrifoglio festivo. Aprendo le porte del suo soggiorno, Kendall ha mostrato il più grande dei suoi due alberi di Natale, decorato con luci soffuse e addobbi vintage della sua infanzia, lasciati a lei dalla mamma Kris Jenner. Nella stessa stanza, si trova anche un grande camino, adornato con una ghirlanda festiva e calze, proprio come quelle utilizzate negli anni ’90, quando lei era solo una bambina.

In un’altra zona living, si trova il secondo albero di Kendall, un abete decorato con luci scintillanti e fiocchi di velluto rosso. Sotto l’arbusto si trovano regali perfettamente incartati, rifiniti anch’essi con gli stessi fiocchi scarlatti. L’atmosfera vintage si estende anche alla tavola nella sala da pranzo, su cui campeggiano un centrotavola di rami di pino naturale, eleganti piatti Hermès e ciotole di frutta poggiate su una tovaglia a quadretti.

In cucina, infine, la sorella di Kim Kardashian ha proseguito con lo stesso tema bucolico, posizionando fiori invernali e frutta sulla grande isola centrale, insieme a una casetta di pan di zenzero. I drink nell’angolo bar? Rigorosamente natalizi, perché nulla può essere lasciato al caso.

Kendall Jenner e la sua passione per il Natale

La passione per il Natale di Kendall Jenner è stata senza dubbio ereditata dalla mamma Kris Jenner, che ha spesso aperto le porte della sua abitazione ad amici e parenti durante le vacanze invernali. Per vestire a festa la sua casa, l’indossatrice si è proprio ispirata alle ambientazioni che hanno accompagnato la sua infanzia: “Amo il vintage, cerco sempre ispirazioni di questo tipo. Ho utilizzato decorazioni di quando ero piccola che mi seguono da 29 anni” ha spiegato.

L’effetto amarcord non è comunque l’unico elemento su cui la top model ha scelto di puntare: “Cercavo un’atmosfera confortevole e domestica, ma volevo che tutto avesse un sapore molto organico. Martha Stewart è stata un grande punto di riferimento per la mia moodboard natalizia”. Insomma, un singolare mix di ispirazioni che, scorrendo le immagini della casa di Kendall, sembra funzionare a perfezione.