Chi era Kelley Mack, star di The Walking Dead

È scomparsa a soli 33 anni Kelley Mack, nota al grande pubblico per i suoi ruoli in celebri serie come The Walking Dead, 9-1-1 e Chicago Med. A darne notizia è stata la famiglia, che ha annunciato il decesso avvenuto il 2 agosto nella città natale dell’attrice, Cincinnati, in Ohio. Mack combatteva da tempo contro un glioma del sistema nervoso centrale.

Chi era Kelley Mack

Nata e cresciuta in Ohio, Kelley Mack si era diplomata nel 2010 alla Hinsdale Central High School e nel 2014 aveva conseguito una laurea in cinematografia presso il Dodge College of Film della Chapman University. La passione per la recitazione l’aveva caratterizzata fin da bambina, e non è più scemata. Dopo aver ricevuto in regalo una mini videocamera per il compleanno, iniziò a esercitarsi, cominciando a comparire in alcuni spot pubblicitari.

Il suo talento venne ben presto riconosciuto: ottenne un premio per la recitazione dalla prestigiosa Tisch School of the Arts grazie al suo ruolo nel film The Elephant Garden, che nel 2008 si aggiudicò anche lo Student Visionary Award al Tribeca Film Festival.

Kelley Mack si era fatta conoscere al grande pubblico per i suoi ruoli sul piccolo schermo: è stata Addy nella nona stagione di The Walking Dead, Penelope Jacobs nell’ottava stagione di Chicago Med e ha recitato anche nella popolare serie 9-1-1.

Aveva preso parte a diverse miniserie, come Unusual Suspects (2015), Grayson: Earth One (2015), Not Your Average Joe (2016), Unscrewed (2016). Al cinema aveva recitato in pellicole come Broadcast Signal Intrusion accanto a Harry Shum Jr., Mr. Manhattan, Delicate Arch (2024) e nel film in uscita nel 2025, Universal.

Le cause della morte

Kelley è morta all’età di 33 anni a causa di complicazioni derivanti da un glioma del sistema nervoso centrale. La notizia è stata confermata tramite un messaggio pubblicato sull’account dell’attrice, firmato dalla sorella Kathryn Mack: “È con immensa tristezza che annunciamo la scomparsa della nostra cara Kelley. Una luce così brillante e fervente è transitata nell’aldilà, dove tutti noi prima o poi dobbiamo andare”.

Il decesso è avvenuto il 2 agosto, mentre l’attrice era circondata dall’affetto della madre, Kristen, e della zia, Karen. Il comunicato prosegue: “Kelley si è già manifestata a molti dei suoi cari sotto forma di farfalle. Mancherà così tanto, che le parole non possono esprimerlo”. La sorella ha inoltre aggiunto: “Vorrebbe che tutti voi sapeste quanto vi ama. E come sua sorella, voglio che sappiate tutti quanto fosse coraggiosa quella tosta, soprattutto quando ha deciso di fare il salto per riunirsi a Dio”.

L’attrice aveva condiviso con i fan i progressi del suo percorso terapeutico. A marzo, aveva annunciato il completamento della radioterapia protonica, scrivendo: “È stata una sfida adattarmi a un nuovo ambiente dopo aver avuto una routine a casa, ma il supporto mentale ed emotivo dei miei cari mi mantiene forte, anche quando fisicamente mi sento fuori equilibrio”. Aveva poi aggiunto: “È una sfida che mi sta facendo meraviglia, e finora il sole ha brillato ogni giorno. In generale, questo percorso non è stato facile, ma le cose stanno migliorando; è difficile vedere i miglioramenti quando sei nel mezzo di tutto. Grazie ancora e ancora per il supporto e le preghiere”.