Jovanotti, la dedica a Teresa: “Auguri alla mia ragazza libera”

Gli auguri di un papà alla sua “bambina” in un anno che è stato particolarmente importante, perché ha rappresentato la sua rinascita, dopo aver sconfitto il male. Sono quelli che Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, rivolge a Teresa, che compie 23 anni il 13 dicembre 2021, dalla sua pagina Instagram.

Accanto ad una bellissima foto di padre e figlia al mare, Teresa bambina sulle spalle di Lorenzo, questa frase: “Buon compleanno @terrywho_cartoons ❤️ la mia ragazza libera! #teresa #13dicembre foto by #mamma

Teresa Cherubini, la rinascita dopo il tumore

Perché Teresa, che è una talentuosa illustratrice, oggi è davvero finalmente libera, dopo aver lottato e sconfitto il tumore (un linfoma di Hodgkin) diagnosticatole nell’estate del 2020. Sui social, quando lo aveva rivelato a gennaio 2021, dopo un calvario di 6 cicli di chemioterapie. “Dopo mesi di ansie e paure, la storia è finita e posso raccontarla, perché da ieri, 12 gennaio 2021, sono ufficialmente guarita“ aveva scritto Teresa sulla sua pagina Instagram.

Teresa Cherubini, una “roccia” orgoglio di mamma e papà

Tantissimi gli amici, famosi e non, che avevano commentato con gioia la notizia dell’avvenuta guarigione di Teresa. E immensa la felicità di mamma Francesca Valiani e papà Lorenzo, che sempre sui social avevano espresso il grande orgoglio e ammirazione per il coraggio e la forza dimostrate dalla loro ragazza nell’affrontare e combattere la malattia. Francesca aveva scritto sui social. “Per un genitore è una prova crudele, ma se ancora una volta la fortuna ti è amica e ti regala una figlia come Teresa non puoi che uscirne riempito invece che svuotato. Lei è stata la roccia alla quale io e Lorenzo ci siamo aggrappati, non il contrario.

Oggi che per fortuna la malattia è un brutto ricordo lontano, Teresa festeggia con gioia i suoi 23 anni, circondata dall’amore di quelli che l’hanno sempre sostenuta nei momenti più difficili. Da quell’amore che è la migliore medicina del mondo