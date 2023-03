Johnny Depp cambia vita dopo il divorzio da Amber Heard

Fonte: IPA Johnny Depp, da Winona Ryder ad Amber Heard: tutte le donne che ha amato

Per Johhny Depp il 2022 è stato un anno difficile, di quelli talmente duri che sembrano durare un secolo. Neanche a dirlo, ci riferiamo al divorzio da Amber Heard che si è trasformato in un evento legale (e mediatico) quasi senza precedenti, con tanto di dirette streaming seguite da mezzo mondo.

Abituato per com’è ai riflettori verrebbe da pensare che in fondo non sia stato uno sforzo esorbitante sopportare tutto questo clamore, ma c’è un limite anche per uno degli uomini più sexy di Hollywood che, infine, ha deciso di dare una svolta alla propria vita.

Johnny Depp cambia vita dopo il divorzio e si trasferisce

Cosa ci fa il “pirata” più amato del cinema nella caratteristica campagna inglese? Sembra un’immagine piuttosto fantasiosa ma è in realtà l’esatta rappresentazione della nuova vita di Johnny Depp. L’attore ha attraversato l’oceano per lasciarsi alle spalle il caos e il clamore di Hollywood, scegliendo un’esistenza più raccolta (quasi solitaria) nel Somerset, in Inghilterra.

Un bel cambiamento vi direte, ma assolutamente necessario dopo un 2022 a dir poco estenuante, trascorso tra le aule di tribunale e i botta e risposta con l’ormai ex moglie Amber Heard. Depp aveva già acquistato la sontuosa villa padronale nel Somerset durante il matrimonio con la Heard per 16 milioni di dollari, ma soltanto negli ultimi mesi ha preso armi e bagagli e vi si è trasferito definitivamente.

“Amo i luoghi con carattere – ha spiegato al magazine locale Somerset Life -. Ho diverse case in vari luoghi e tutte significano qualcosa di speciale per me. Non le ho solo per dire che le possiedo”. A questo ha aggiunto una affinità del tutto speciale con gli inglesi: “In verità, sono una persona piuttosto timida. Questa è una delle grandi cose della Gran Bretagna, e specialmente del Somerset. Posso essere solo me stesso, e questo è bello. (…) Gli inglesi sono fantastici e ti salutano come se fossi un vicino, senza esagerare. (…) Posso entrare nei negozi senza essere circondato da persone che vogliono selfie. Fino a un certo punto non mi dispiace, ma a volte diventa un po’ troppo”.

Johnny Depp e Amber Heard, l’estenuante battaglia legale

Il divorzio di Johnny Depp e Amber Heard è diventato un vero e proprio caso mediatico, una guerra senza esclusione di colpi specialmente da parte dell’ex moglie dell’attore, accusato con ferocia di reati molto gravi. Non dimenticheremo mai le dirette streaming delle sedute in tribunale, con un Depp corrucciato e inseparabile dai suoi occhiali da sole e una Heard col volto intriso di lacrime e la voce spezzata dall’emozione.

Lo ha accusato di violenza domestica, ha raccontato episodi che avrebbero coinvolto persino la sorella e ha insinuato persino che avesse corrotto la giuria ma, alla fine, a vincere è stato il divo di Hollywood. Amber Heard ha accettato il patteggiamento formulato dai legali ed è stata condannata per diffamazione ai danni di lui e al pagamento di cifre da capogiro (circa 15 milioni di dollari).

I nuovi progetti di Johnny Depp

Archiviato uno dei capitoli più bui della sua vita – inclusa la fugace relazione con il suo avvocato, Joelle Rich -, Johnny Depp negli ultimi tempi non ha soltanto deciso di traslocare in Inghilterra, ma anche di dedicarsi alle sue passioni.

Su tutte, senza dubbio, c’è la musica. Depp è sempre stato un ottimo chitarrista ma adesso che si trova lontano da Hollywood e dal clamore mediatico vi si è gettato a capofitto, con tanto di tour e concerti live. Dall’altra parte ci sono le arti figurative e la pittura, che hanno portato l’attore a esporre in alcune delle gallerie più prestigiose del Regno Unito. In ultimo, la splendida collaborazione con Savage X Fenty di Rihanna, primo uomo a prestare il suo volto e a sfilare per il brand dell’iconica cantante.