Johnny Depp bersagliato: intruso si fa la doccia nella sua villa

editato in: da

Johnny Depp, vita e carriera ribelle in 40 scatti

Johnny Depp sembra proprio non avere pace in questo periodo. Nelle scorse ore un intruso – decisamente sui generis – ha fatto irruzione nella sua megavilla di Hollywood, nonostante vi abbia fatto installare un sistema di sicurezza all’ultimo grido. Che non sembrerebbe poi così performante, visto che non è la prima volta che i giornali raccontano di incursioni nella casa dell’attore.

Era accaduto nel mese di gennaio 2021 ma in quell’occasione era stato proprio grazie all’impianto di allarme che la donna, probabilmente una senzatetto, era stata indotta a fuggire. A detta dei poliziotti non era la prima volta che questa sconosciuta entrava in casa dei vip di Hollywood e, anzi, pare proprio che in quei giorni avesse fatto incetta di un lauto bottino. Qualche giorno dopo era stata arrestata una persona con l’accusa di furto con scasso, perciò Depp e i suoi vicini hanno potuto dormire sonni tranquilli. Almeno fino a questo marzo.

La star di Pirati dei Caraibi e di una miriade di altri film di grande successo questa volta ha avuto a che fare con una situazione davvero surreale. Mentre non si trovava in casa, infatti, un uomo dall’identità tuttora sconosciuta non solo si è introdotto nella sua abitazione privata, ma si è comportato come se fosse a casa sua. Come ha raccontato il magazine TMZ, l’intruso ha ben pensato di ritagliarsi qualche momento di relax tra i beni di lusso dell’attore.

Gli agenti di polizia hanno raccontato che è stato il vicino di casa (di nuovo) ad accorgersi della presenza di qualcuno in giardino e che, date le esperienze precedenti, non ha perso tempo per chiamare le forse dell’ordine. Ma il pover’uomo, colpevole solo di essere dirimpettaio dell’attore, avrebbe anche cercato di parlare con l’intruso, senza alcun successo. L’ignota presenza dal cortile si è introdotta in casa e a quel punto il vicino non ha perso tempo e ha chiamato le forze dell’ordine.

Nonostante l’allarme della megavilla abbia allertato i soccorsi con qualche ritardo, i poliziotti sono riusciti a raggiungere in tempo il luogo del misfatto, ma non potevano credere ai propri occhi. A quanto pare l’uomo non solo si è introdotto abusivamente in casa di Depp, ma ha curiosato tra le sue cose trovando il tempo di versarsi qualche bicchiere di buon vino, preparare un cocktail e persino farsi una doccia.

Come se non bastasse, all’arrivo dei poliziotti si è rifiutato di uscire dalla doccia e hanno dovuto abbattere la porta della sala da bagno a calci per costringerlo a venir fuori. Insomma, una vera disavventura, seppur a tratti esilarante. L’intruso è stato arrestato ma per l’attore non è tornata del tutto la serenità. Continua la lunga battaglia legale per il divorzio dalla ex Amber Heard, che ha lanciato nei suoi riguardi delle pesanti accuse di violenza domestica. Smentite, denunce per diffamazione, dibattiti in aula: il processo sembra ancora a un punto morto.