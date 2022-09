Joelle Rich, chi è la nuova fidanzata di Johnny Depp e sua avvocata

Fonte: IPA Johnny Depp, da Winona Ryder ad Amber Heard: tutte le donne che ha amato

Johnny Depp fidanzato? A quanto pare sì e con la sua avvocata. Ma non quella con la quale, per tutta la durata del processo che l’ha visto alla sbarra faccia a faccia con la ex moglie Amber Heard, si mormorava avesse una relazione. Per capire di chi si tratta dobbiamo fare un passo insietro nel tempo, a un altro processo, precedente, datato 2020 quando nel suo staff c’era l’avvocata Joelle Rich.

Chi è Joelle Rich, la fidanzata di Johnny Depp

Avvocata di 37 anni, a quanto pare sarebbe proprio Joelle Rich la nuova fiamma di Johnny Depp. A parlarne diversi siti di notizie americani tra cui People, che ricostruiscono il legame tra i due.

People ha dato la conferma della loro relazione, citando una fonte che avrebbe affermato: ”Si stanno frequentando, ma non è una cosa seria”. Joelle Rich è stata sposata, ma si è separata dal marito.

Londinese, due figli, si è occupata della difesa di Johnny Depp nel Regno Unito quando lui ha perso nel processo per diffamazione contro il giornale The Sun.

I gossip in merito a una loro relazione giravano da tempo, ma ora fonti vicine all’attore avrebbero confermato le voci. E se c’è chi ha bollato la storia come non seria, altri invece avrebbero detto che “sono fatti per stare insieme e che la loro alchimia è smisurata”, come riporta US Weekly.

A colpire era stato anche il fatto che l’avvocata, nonostante non si sia occupata della difesa dell’attore nel processo per diffamazione che l’ha visto contro la ex moglie Amber Heard e che si è concluso con la vittoria dell’attore a giugno 2022, fosse stata vista in aula diverse volte. A quanto pare per fargli sentire il suo supporto. La fonte che ha parlato a US Weekly infatti, a tal proposito, ha aggiunto: “Non c’era alcun obbligo professionale per la sua presenza. Era personale”.

E per i più attenti non sfugge il fatto che Joelle Rich sia abituata a lavorare con nomi di spicco, infatti è stata anche l’avvocata di Meghan Markle in occasione della pubblicazione della lettera scritta al padre.

Johnny Depp, le voci sulle sue relazioni

Se si va indietro nel tempo di qualche mese, non ci si può dimenticare del fatto che Johnny Depp fosse stato sentimentalmente associato anche a un’altra legale. Una del team che lo ha difeso in occasione del processo contro la ex moglie Amber Heard. Si trattava di Camille Vasquez che non si era limitata a smentire i rumors che li volevano come una coppia, ma li aveva anche definiti come accuse immorali e sessiste.

Indubbiamente aveva colpito la vicinanza e il supporto che tutto il team di legali aveva dimostrato nei confronti dell’attore, atteggiamenti che erano diventati un trend di TikTok così come il sostegno all’interprete di Acquaman. E in particolare Camille Vasquez è diventata una vera e propria eroina dei social ed emblema di una donna che combatte con grinta e con grande capacità.

Johnny Depp, invece, sarebbe sentimentalmente legato a Joelle Rich, avvocata che – in base al sito di Schillings, ovvero lo studio di cui è partner, – ha una grande esperienza in merito a controversie in merito alla diffamazione. Nel corso della carriera ha vinto anche dei premi. Da nessuno dei due è stata confermata o smentita la relazione.