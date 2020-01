Chi è Jitka, la mamma di Alena Šeredová

editato in: da

Showgirl, attrice, dirigente sportiva ed ex modella, la bellissima Alena si prepara a diventare madre a 41 anni. Al suo fianco l’amore del suo compagno e quello di sua madre, Jitka Šeredová.

Di Jitka sappiamo davvero molto poco; nonostante sua figlia sia da sempre sotto i riflettori vista la sua carriera di successo, la donna ha sempre preferito restare lontana dal mondo dello spettacolo.

Le sue poche apparizioni, però, ci confermano che la bellezza di Alena è tutta ereditata da sua madre: le due, infatti, condividono lo stesso sorriso e gli occhi grandi e luminosi. Di Jitka Šeredová sappiamo che parla molto poco l’italiano, ma per le traduzioni si affida alla secondogenita Eliska che al contrario conosce molto bene la nostra lingua.

Ama cucinare, soprattutto l’anatra: in una vecchia intervista fatta su un giornale sportivo cecoslovacco, la donna aveva confessato di trascorrere molto tempo in cucina, soprattutto quando sua figlia andava a trovarla con l’ex marito Gigi Buffon.

Il sostegno nei confronti della figlia e delle sue scelte lavorative, quello è certo, non è mai mancato. Alena ha trascorso la sua infanzia proprio con mamma Jitka nel quartiere di Vinohrady a Praga. Con loro, anche il padre e Eliska e sua sorella minore.

Ma l’ex modella ceca, naturalizzata italiana, ha scelto di allontanarsi dalla città che l’ha vista crescere per approdare a Milano, città che ha consacrato il suo successo nel mondo della moda. Prima top model, poi showgirl televisiva. È Giorgio Panariello, infatti, a lanciarla in tv per la prima volta nella sua trasmissione televisiva Torno Sabato.

E mentre la carriera di Alena decollava, senza accennare nessun arresto, l’amore e il supporto di sua madre Jitka Šeredová era ormai un punto fermo, malgrado l’apparente difficoltà di vivere in due Paesi diversi.

Quando può Jitka vola in Italia per stare vicino a sua figlia e ai suoi nipoti David Lee e Louis Thomas, nati dal suo matrimonio, poi finito, con Gigi Buffon. Tempo fa, infatti, mamma e figlia sono state avvistate proprio mentre accompagnavano i due ragazzi a scuola.

Probabilmente in quell’occasione la madre della modella era volata in Italia proprio per conoscere il nuovo compagno di Alena, Alessandro Nasi, manager e rampollo della famiglia Agnelli. Non ci stupirebbe, quindi, vedere nuovamente Jitka nel nostro Paese proprio in questo periodo, la giovane Šeredová ha da pochissimo dichiarato di aspettare un figlio dal suo compagno.

È attraverso il suo profilo Instagram che l’ex modella ceca ha annunciato la lieta notizia non nascondendo l’emozione di quel sogno che si avvera: allargare la sua famiglia. Siamo certi che nonna Jitka arriverà presto in Italia per conoscere il suo futuro nipotino.