Jessie Cave di Harry Potter: il figlio di due mesi ricoverato per Covid

Jessie Cave, star di Harry Potter, ha deciso di raccontare su Instagram il momento difficile che sta vivendo: suo figlio di soli due mesi infatti è stato ricoverato in ospedale perché risultato positivo al Covid-19. L’attrice britannica, che nei film con protagonista il celebre maghetto ha interpretato Lavanda Brown, ha voluto condividere su Instagram i suoi pensieri.

L’artista 33enne ha postato sul suo profilo uno scatto che ritrae il figlio Tenn in una stanza d’ospedale. Il piccolo è stato contagiato, come racconta lei stessa, dalla variante inglese del virus. Per questo si trova in isolamento e i medici sono molto cauti riguardo le sue condizioni di salute, anche se sta migliorando. “Per fortuna sta bene – ha spiegato Jessie Cave -, ma questa varietà è super potente e contagiosa, quindi spero che le persone prestino particolare attenzione nelle prossime settimane […] Davvero non volevo che questo fosse l’inizio del nuovo anno per la mia famiglia – ha aggiunto, facendo riferimento anche alle difficoltà del parto -. Davvero non volevo tornare in ospedale così presto, dopo che la sua nascita è stata così traumatica.”

Lo scorso 21 ottobre l’attrice inglese aveva dato alla luce il figlio, nato prematuramente. Il piccolo era stato trasportato immediatamente in terapia intensiva e dimesso dopo sei giorni. Per Jessie si tratta del terzo figlio dopo Donnie e Margot, frutto dell’amore per il comico Alfie Brown. Arrivata al successo grazie a Harry Potter, la Cave arriva da una famiglia molto illustre e conosciuta in Inghilterra. L’attrice è infatti la nipote di Sir Charles Philip Haddon-Cave, Segretario finanziario di Hong Kong. Ha debuttato in tv con la serie Summerhill, raggiungendo la fama grazie al ruolo di Lavanda Brown in Harry Potter e il principe mezzosangue. In seguito è stata nel cast di Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 e Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 recitando accanto a Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson. Ha inoltre recitato in Inkheart – La leggenda di cuore d’inchiostro, Grandi speranze, Pride e in Il racconto dei racconti del regista Matteo Garrone.