Jennifer Lopez e David Gandy, coppia inaspettata ed esplosiva in foto

Jennifer Lopez, spacco vertiginoso e sandali effetto nude

Belli, anzi bellissimi, di successo e insieme, ma solo per lavoro: una coppia decisamente inaspettata ed esplosiva in foto. Stiamo parlando di Jennifer Lopez e David Gandy, pop star e attrice di fama internazionale l’una, modello ammiratissimo e conosciuto in tutto il mondo l’altro, protagonisti di una nuova campagna pubblicitaria che li vede posare assieme. E se nella vita non formano una coppia, sulla carta e in foto sembrano davvero ben assortiti.

Jennifer Lopez e David Gandy, coppia inaspettata

La nuova campagna eyewear di Dolce&Gabbana ha come protagonisti Jennifer Lopez e David Gandy, un duo inaspettato ed esplosivo che si può ammirare nelle immagini rilasciate dal marchio.

Segni particolari? Quel fascino seduttivo che si presta alla perfezione per raccontare il marchio di alta moda italiano. Che viene accentuato dal look che i due hanno sfoggiato nelle immagini. Per la bellissima J.Lo un mini dress interamente di pizzo nero che le fascia le curve e regala quell’effetto vedo – non vedo estremamente intrigante. Per lui giacca e camicia nera, leggermente aperta a lasciare intravedere il fisico scolpito. Così si possono ammirare in uno dei tanti scatti realizzati per la campagna. Il focus è, naturalmente, sugli occhiali, ma il sex appeal di entrambi cattura l’attenzione.

Il risultato è quello di una coppia inaspettata, ma piena di carisma. Gli scatti della campagna sono stati realizzati dal duo di fotografi londinesi Mert & Marcus.

Ma è la prima volta che i due lavorano assieme? A questa domanda, i fan più attenti risponderanno di no. Infatti J.Lo e David Gandy avevano già collaborato in passato, più precisamente nel 2014 per la realizzazione del video musicale di First Love.

Jennifer Lopez e David Gandy, la vita privata

Se nella finzione il duo funziona, nella vita privata entrambi sono impegnatissimi. Di Jennifer Lopez sappiamo molto, nell’ultimo anno ha fatto molto parlare di sé per il ritorno di fiamma, forse inaspettato ma molto desiderato dai fan, con Ben Affleck. I due sono stati assieme la prima volta dal 2002 al 2004, un legame sentimentale che aveva dato vita a una delle prime (se non la prima) crasi tra i nomi: Bennifer. Il ritorno assieme e le foto del tanto agognato bacio, i red carpet, e le dediche d’amore, hanno nuovamente fatto sognare i fan della coppia.

Una seconda possibilità per la loro relazione che fa sognare, così come sono speciali gli sguardi che i due si scambiano e le parole che si dedicano. Senza entrare troppo nel merito della relazione Ben aveva spiegato a WSJ Magazine di ritenersi un uomo fortunato: “Sono molto fortunato nella mia vita in quanto ho beneficiato delle seconde possibilità e sono consapevole che le altre persone non hanno nemmeno le prime. Ho avuto una seconda possibilità nella mia carriera, ho avuto una seconda possibilità come essere umano”.

David Gandy, dal canto suo, è molto riservato per quanto riguarda la sfera privata. Di lui si sa che è da tempo legato a Stephanie Mendoros, di professione avvocato. Nel 2018 è diventato papà di Matilda, una delle poche occasioni in cui sui social ha raccontato qualcosa che riguardasse la sua vita.