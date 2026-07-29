Jannik Sinner, il “rifugio segreto” prima di tornare sul campo

IPA Jannik Sinner

Si trova al numero uno nel ranking mondiale di tennis, ma il suo rifugio segreto, ancora oggi, rimane solo uno: il suo Alto Adige, precisamente il paese natale in cui è tornato prima di prepararsi alla grande avventura americana. Non c’è da stupirsi, perché lì gli è concessa una discrezione che da altre parti non sempre potrebbe trovare; il campione qui è a casa, può giocare nei campi da tennis dove il suo sogno è iniziato. Con lo sguardo al futuro, certo, ma Jannik Sinner, come ha detto l’allenatore Darren Cahill, non vive più solo in funzione del tennis.

Jannik Sinner, dove si rifugia quando è fuori dal campo

Basta poco, tra queste montagne, perché il numero uno torni a essere semplicemente Jannik Sinner. Lo si è visto anche negli ultimi giorni, quando ha ripreso in mano la racchetta lontano dai campi più importanti: un’oretta di gioco insieme al padre, senza clamore, sui campi in cui è cresciuto, per il solo piacere di allenarsi in un luogo che conosce da sempre.

Nei luoghi della sua infanzia ritrova anche i volti di un tempo, a partire da chi da bambino gli ha insegnato prima a sciare e poi a giocare a tennis. C’è chi lo conosce da prima che diventasse Sinner, e proprio qui, tra chi lo ha visto crescere e chi lo incrocia per caso, Jannik si muove con la naturalezza di sempre: si ferma volentieri, scambia due parole, non si nega a chi chiede uno scatto come ricordo.

San Candido è il paese dove è nato, il suo rifugio tranquillo, dove ricarica le pile prima di quel che lo aspetta. E ad aspettarlo, del resto, c’è una grande sfida che si chiama US Open. La sua estate non è stata certo priva di impegni: la vittoria a Wimbledon, la seconda che ha collezionato, dove è stato premiato da Kate Middleton, poi le giornate in Sardegna con la fidanzata Laila Hasanovic, e ancora una breve crociera. Ma è qui, tra queste valli, che vive il suo momento di stacco, l’ultima parentesi di quiete prima di lanciarsi nella stagione americana. E la vive senza scossoni: profilo basso, poche apparizioni, il tempo diviso tra la famiglia e gli amici di sempre.

La decisione prima degli US Open

Una decisione presa da Jannik Sinner, in effetti, sta raccontando il suo cambiamento: la rinuncia a Montreal (che ha scatenato non poche polemiche), per arrivare al grande appuntamento americano con le energie giuste.

Nella vita si cresce, si prendono delle scelte, e Sinner lo sta facendo: come ha spiegato il suo allenatore, non è più quel ragazzino che viveva solo per il tennis conosciuto qualche estate fa, ma è diventato un uomo, con una fidanzata accanto e una vita che si è finalmente allargata ad altri interessi. Dietro il numero uno del ranking c’è ormai qualcuno che ha imparato a mettere in pausa, a non misurarsi soltanto attraverso i risultati. Chissà che non sia anche da qui, da questo nuovo equilibrio, che passi la strada verso la conquista degli US Open.