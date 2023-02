Jane Fonda: “La bulimia aveva preso il sopravvento sulla mia vita”

Fonte: Getty Images Jane Fonda compie 85 anni: l’evoluzione di un’icona e dei suoi look

Jane Fonda è un’attrice di grande talento, un’icona del mondo dello spettacolo, ma anche una donna che non si tira mai indietro. Negli anni infatti ci ha abituati a racconti sinceri e schietti sulla propria vita. Non stupisce quindi che abbia voluto rivelare di più su un periodo difficile durante il quale soffriva di problemi alimentari. Lo ha fatto ricordando il passato, di quando la bulimia aveva preso il sopravvento sulla sua vita e di come l’ha affrontata.

Jane Fonda racconta di quando soffriva di bulimia

Parole sincere, che portano alla luce un periodo difficile e doloroso. Jane Fonda non usa mezzi termini quando parla dei disturbi alimentari di cui ha sofferto.

Ma anzi offre un racconto vero su ciò che ha vissuto. Del resto questo non stupisce dal momento che, negli anni, ci ha abituati a mostrarsi in tutta la sua naturalezza e spontaneità.

Ospite del podcast di Alex Cooper, Call Her Daddy, ha affrontato i ricordi di quando soffriva di bulimia. “Ero infelice, non mi sono divertita. Continuavo a voler smettere. Soffrivo di un disturbo alimentare. Ero bulimica e anoressica”, ha spiegato riportando alla mente quegli anni del suo passato. “Ho sofferto di bulimia molto male. Conducevo una vita segreta, ero molto, molto, infelice. Pensavo che non avrei vissuto oltre i 30 anni“.

Parole che mettono in luce anni difficili, anche se inizialmente nemmeno lei si era resa conto di quanto fosse pericolosa la strada che aveva imboccato: “Sembrava così innocente all’inizio, così innocuo – ha detto rivelando anche i suoi pensieri e poi aggiungendo -. Quello di cui non ti rendi conto è che diventa una terribile dipendenza che prende il sopravvento sulla tua vita“.

I disturbi alimentari hanno avuto conseguenze anche sul suo privato, infatti ha rivelato che era arrivata a organizzare la sua giornata in base al momento in cui avrebbe dovuto mangiare per fare in modo di essere sola.

La svolta, ha spiegato, è arrivata a 40 anni. E l’attrice ha voluto sottolineare un punto importante: “Non possiamo farcela da soli come individui e quando riconosci la sfida che stai affrontando e la condividi con tutti, questo ti aiuta a dire: FXXXXXX! Questo non lo farò più”.

Un racconto sincero e a cuore aperto, che vuole essere di ispirazione per chi sta soffrendo e non sa come uscire da un disturbo alimentare come la bulimia.

Jane Fonda oggi è una splendida 85enne, che ha maturato una grande consapevolezza che spesso condivide con gli altri.

Jane Fonda, tutte le volte che ci ha insegnato qualcosa

Lezioni di vita, sul tempo che passa, sulla malattia. Jane Fonda racconta tanto, lo fa spesso, e, solamente di recente, ha condiviso la bella notizia che il linfoma che le era stato diagnosticato è in remissione.

Un racconto vero il suo, attraverso il quale ha voluto spiegare ciò che stava vivendo. Ma non stata l’unica volta, infatti negli ultimi anni l’attrice non si è mai tirata indietro nel voler mostrare agli altri parti importanti della sua vita. Dal suo atteggiamento nei confronti del tempo che passa, a come il suo corpo è cambiato nel corso degli anni.

Attrice, regina assoluta dell’aerobica, attivista. Donna che non conosce età e non solo per l’aspetto fisico invidiabile che sfoggia ma, soprattutto, per la sua mente brillante e la sua voglia di condividere e raccontarsi.