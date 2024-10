Iva Zanicchi ricorda Fausto: “Trovo i suoi vestiti e mi soffoca il dolore”

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Iva Zanicchi, la celebre cantante e icona della musica italiana, continua a far parlare di sé non solo per la sua incredibile carriera artistica, ma anche per la forza con cui affronta il dolore della perdita. Il 2024 ha portato con sé un vuoto incolmabile nella sua vita: la scomparsa del compagno Fausto Pinna, avvenuta l’8 agosto.

Un dolore che Iva Zanicchi condivide con i suoi fan, mostrando un lato di sé che raramente emerge sotto i riflettori. “Trovo i suoi vestiti e mi soffoca il dolore”, ha rivelato la cantante in un’intervista recente, spiegando come ogni giorno sia un nuovo scontro con l’assenza dell’uomo che ha amato per oltre 40 anni.

L’amore senza fine tra Iva Zanicchi e Fausto Pinna

Iva Zanicchi e Fausto Pinna hanno vissuto insieme per più di quattro decenni, legati da un amore profondo che ha resistito al tempo e alle difficoltà della vita. “Il mio caro Pippi è salito in cielo”, aveva scritto Iva Zanicchi su Instagram, annunciando la dolorosa perdita ai suoi follower. Un annuncio che ha spezzato il cuore di molti, ma che ha mostrato anche il grande rispetto che la cantante ha sempre avuto per la sua privacy e per quella del suo compagno.

Fausto Pinna, produttore musicale noto per aver collaborato a lungo con la Zanicchi, era una presenza costante nella vita della cantante, un punto fermo che ha accompagnato Iva in ogni momento, nel lavoro e nella vita privata. La loro unione era così stretta che oggi, senza di lui, Iva Zanicchi si sente “soffocata” dal dolore. Ogni oggetto che le ricorda Fausto, come i suoi vestiti, amplifica quel senso di vuoto che sembra impossibile da colmare.

Il dolore di una vita senza Fausto

Iva Zanicchi non nasconde le sue emozioni e condivide apertamente il dolore di questa perdita. Durante un’intervista a Novella 2000, ha confessato: “Davanti alle telecamere rido, scherzo, gioco. Poi vado in camerino e piango”.

Una frase che racchiude tutta la sofferenza di una donna che, nonostante la sua forza apparente, lotta ogni giorno contro il vuoto lasciato da Fausto. “La casa è grande e silenziosa. Non sento più la sua voce che rimbalza tra le pareti, e questo silenzio mi pesa”.

Tra i ricordi più dolorosi, Iva Zanicchi ha anche condiviso il peso emotivo di vedere ancora gli abiti di Fausto. “Quando apro gli armadi e vedo i suoi vestiti, il dolore mi travolge”, ha raccontato con voce tremante, spiegando che, nonostante abbia donato molti degli abiti del compagno, alcuni di essi sono ancora lì, un ricordo tangibile di una vita passata insieme. “Li guardo e mi sembrano pieni della sua presenza, e ogni volta mi soffoco di dolore”.

Un amore vissuto in simbiosi

Iva Zanicchi ha anche rivelato un aspetto intimo della sua relazione con Fausto Pinna, consigliando a chiunque di non vivere in totale simbiosi con il proprio compagno, poiché la perdita può diventare insostenibile.

“Con Fausto stavamo attaccati l’uno all’altra h24, e questo ha fatto sì che oggi mi manchi come l’aria”, ha confessato. Un consiglio sincero che emerge dal rimorso di aver condiviso ogni momento della vita con l’amato, lasciando oggi un vuoto ancora più grande.

Eppure, nonostante tutto, Iva Zanicchi continua a cercare speranza nella sua fede e nel pensiero che quello che sembra un addio, sia in realtà solo un arrivederci. “Mi rifiuto di pensare che l’amore sia un’energia che si disperde così in fretta”, ha detto con convinzione, sottolineando che l’amore, per quanto immenso, non può svanire del tutto.