Isabella Ricci a un anno dal divorzio da Fabio Mantovani: “Voci di tradimento”

Isabella Ricci è rimasta nel cuore dei tanti fan di Uomini e Donne e per diverse ragioni. Una donna “over”, bellissima e di gran classe, disposta a mettersi in gioco per trovare l’amore senza mai essere sopra le righe. Cosa che – lo sa bene chi segue il dating show – è all’ordine del giorno negli Studi Elios. Proprio in quegli studi dove abbondano i litigi e scene talvolta demoralizzanti, la Ricci aveva trovato l’amore tanto da sposare dopo poco tempo Fabio Mantovani, col quale intendeva condividere la vita. Qualcosa, però, è andato storto e a un anno dall’annuncio del divorzio emergono nuove voci. Si parla di tradimento.

Perché Isabella Ricci ha divorziato da Fabio Mantovani

La separazione di questa coppia ha lasciato un po’ d’amaro in bocca ai tempi quando la stessa Isabella Ricci, dopo un periodo di assenza improvvisa dai social, aveva deciso di rilasciare un’intervista per spiegare quanto accaduto. L’amore è arrivato in punta di piedi nello studio di Uomini e Donne ma, dopo il matrimonio a maggio 2022 e una luna di miele a tutto romanticismo, allo stesso modo se n’è andato appena un anno dopo.

O meglio, per sua stessa ammissione è stata lei a mettere un punto al legame con Fabio Mantovani, il Cavaliere del dating show che era riuscito a far breccia nel suo cuore. “Stavamo insieme da un anno e due mesi. Il 19 gennaio è cambiato lo scenario improvvisamente. Il grande rispetto che nutro per me stessa, mi ha imposto di procedere nella direzione degli ultimi sei mesi. Non è stata una decisione presa su elementi banali“.

In quell’occasione la ex Dama di Uomini e Donne aveva anche parlato di “inciampo” e di “errore di valutazione da entrambe le parti”: “Riconosco di aver commesso l’errore di averlo sopravvalutato. Di avere sopravvalutato le sue parole. Lui, presumibilmente, ha sottovalutato me. La situazione è stata complessa sin da metà gennaio, intorno al 19 [2023, ndr]. E oggi, a poche settimane da una separazione che ho richiesto io, è naturale che sia amareggiata perché un intero progetto di vita, in cui credevo fortemente, è andato in fumo. Vedere sfumare un disegno di vita in due, su cui contavo e avevo investito molto, è fonte di dispiacere e amarezza, ma voglio essere positiva verso la vita e rivolgere il mio sguardo a quello che sarà domani”.

Le “voci di tradimento” e il silenzio di Isabella Ricci

Quella è stata l’unica volta in cui Isabella Ricci si è esposta in prima persona per fare qualche precisazione, tralasciando tuttavia le reali cause della fine di questo amore: “Tacere su questi dettagli è uno dei passi decisi che faccio nella direzione del futuro, una scelta importante dovuta al desiderio di lasciarmi tutto questo alle spalle il prima possibile. Posso solo dire che le cause scatenanti sono state repentine”.

Oggi, a distanza di un anno da quel momento difficile, sul web circolano voci su un presunto tradimento da parte di Mantovani. Sarebbe stata questa la vera motivazione della separazione.

Riportiamo le parole di Amedeo Venza, esperto di gossip (in particolare addentro a Uomini e Donne): “Una coppia (ormai ex) avrebbe messo fine al proprio matrimonio per un presunto tradimento da parte di lui con una dama del Trono over“, ha scritto su Instagram qualche giorno fa, rivelandone infine l’identità. “Lei è una gran signora nel non aver spiattellato ai quattro venti tutto quello che ha scoperto. La classe non è acqua e le voci sul tradimento non sarebbero solo voci”, ha aggiunto.