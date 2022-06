Incidente per un’ex dama di “Uomini e Donne”: il suo racconto su Instagram

Un incidente d’auto che si è risolto meglio di quanto potesse immaginare: a raccontarlo è stata la protagonista del sinistro che – attraverso Instagram – ha voluto aggiornare i suoi tanti fan di quanto accaduto.

Stiamo parlando di Valentina Autiero, ex dama del trono over di Uomini e Donne, che ha affidato al suo profilo social il racconto di quanto avvenuto.

Incidente per Valentina Autiero, come sta oggi

Valentina Autiero ha raccontato attraverso il suo profilo Instagram come sta dopo l’incidente che l’ha vista coinvolta. Il sinistro è avvenuto in automobile, ma sulla dinamica al momento non si conosce nulla come non si sa niente su quanti siano stati gli altri mezzi rimasti coinvolti.

Quello che è certo è che Valentina Autiero è stata portata nell’ospedale ad Anzio (in provincia di Roma) per gli accertamenti e i controlli del caso.

È stata lei stessa a raccontare come sta, lo ha fatto attraverso una serie di storie sul suo profilo Instagram in cui ha spiegato cosa è accaduto dopo l’incidente e le sue condizioni di salute. Ma innanzitutto ha voluto ringraziare amici e fan che si sono preoccupati per lei “Grazie per i tanti messaggi”, si legge in una storie scritta sopra l’immagine del referto dell’ospedale. “Dopo sei ore di attesa – prosegue la ex dama del dating show Uomini e Donne – mi volevano ricoverare per la notte ma meglio a casa mia direi che in un corridoio di ospedale! La tac per fortuna è negativa questa volta nulla di rotto. Ora riposo e collare”.

Valentina Autiero ha poi mostrato che le sono stati applicati dei taping, ovvero dei bendaggi appositi molto utilizzati in caso di traumi e per la riabilitazione.

Valentina Autiero, le sue parole

Valentina Autiero ha voluto tranquillizzare tutti coloro che si sono preoccupati per la sua salute. Nelle Storie Instagram ha poi continuato ad aggiornare i suoi fan, ringraziandoli come prima cosa per il loro interessamento. Poi ha spiegato cosa dovrà fare adesso per prendersi cura della sua salute: “Sono a casa a riposo per qualche giorno almeno fino a giovedì / venerdì”, ha affermato.

“Alla fine ho optato per mettere i taping, perché me lo ha consigliato anche il medico che sono molto più efficaci per il mio problema e meno invalidanti di un collare che poi non puoi portare sempre – ha spiegato – ho fatto delle iniezioni, quindi diciamo che devo solo aspettare qualche giorno per stare meglio”.

Valentina Autiero ha anche voluto sottolineare che le è andata bene e che questo è un periodo un po’ storto. E per lei niente attività fisica per almeno un mese.

Ex dama della longeva trasmissione di Maria De Filippi Uomini e Donne, Valentina Autiero è del 1979 ed è uscita dal programma a ottobre del 2020. Tra i personaggi più amati del dating show, è uscita con alcuni dei suoi protagonisti.

Seguitissima e abbastanza attiva su Instagram, ha un profilo con oltre 228 mila follower, attraverso il quale racconta di sé, delle cose che ama fare (nella biografia racconta: “Passioni: sport, ballo, canto. Amori: nipoti, Ettore, viaggiare”) e della sua vita, tenendo aggiornati i suoi numerosi fan. E condividendo il bello, ma anche il brutto: come l’incidente che l’ha vista coinvolta.