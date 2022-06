Il matrimonio da sogno: oltre un milione di euro solo per la villa. Ma c’è chi protesta

Fonte: Getty Images Il matrimonio tra Alan Howard e Caroline Byron

Il miliardario britannico Alan Howard si è sposato con la famosa chef Caroline Byron e ha scelto l’Italia per pronunciare il fatidico sì. In particolare ha voluto Villa Olmo sul lago di Como e l’ha pagata ben 1.300.000 milioni di euro, perché ha preteso che il palazzo restasse chiuso per quasi un mese. E non sono mancate le polemiche.

Il matrimonio milionario con Lady Gaga

Il patrimonio di Alan Howard, 56 anni, è stimato da Forbes in 1.6 miliardi di dollari. Dunque, come si suole dire in questi casi non ha badato a spese per realizzare un matrimonio da favola, da far impallidire anche quello tanto chiacchierato e tanto extra lusso di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, con la differenza che in questo caso si tratta della seconda cerimonia. Infatti, Howard è convolato a nozze una prima volta con Caroline Byron nel 2020, ma il primo matrimonio è rimasto top secret per tutti. D’altro canto, era anche l’anno del diffondersi della pandemia ed era impossibile celebrare matrimoni con invitati.

Adesso però Alan e Caroline hanno voluto fare le cose in grande stile: una location da sogno come Villa Olmo, ospiti vip, tra cui Victoria Silvstedt e Pixie Lott e suo marito, Oliver Cheshire, un concerto esclusivo di Lady Gaga che si è presentata sul palco con un abito scintillante in stile Marilyn Monroe, e uno spettacolo di fuochi d’artificio.

Oltre un milione per affittare Villa Olmo: è polemica

La cerimonia ebraica si è svolta sotto una chuppah, decorata con fiori bianchi, gigli e rose, vero tema delle nozze, con i quali hanno addobbato anche villa Olmo. La dimora settecentesca coi suoi giardini è stata chiusa al pubblico per quasi un mese. Questo ha suscitato l’indignazione degli abitanti che hanno protestato per la chiusura. Ma d’altro canto, Howard l’ha pagata a caro prezzo, più di un milione di euro (1.300.000 euro per la precisione) per averla tutta per sé ed allestirla secondo le sue richieste.

I magnifici abiti da sposa

Il matrimonio in effetti è stato una favola, degno di un royal wedding. Una Principessa ha rischiato di essere tra le invitate. Si tratta di Beatrice di York che è amica della sposa, Caroline Byron, famosissimo chef vegano. Ma non ha partecipato alle nozze. Mentre chi era presente ha potuto assistere alle celebrazioni seduto su sedie in ferro battuto bianco, circondato da splendide decorazioni floreali.

La sposa ha scelto un abito bianco tradizionale, lungo e dalla gonna morbida e ampia e un velo in tulle sotto il quale i capelli erano raccolti in uno chignon tirato. Lo sposo invece era in abito scuro. Prima della cerimonia vera e propria Caroline Byron ha sfoggiato un elegante abito a fiori bianchi sovrapposti a una sottoveste color carne. Borsa e scarpe in pizzo bianco di Dior.

Chi è Alan Howard

Nato nel settembre 1963, il miliardario Alan Howard è cresciuto a Londra dove ha frequentato la Hasmonean Grammar School, una scuola secondaria maschile e un college per le famiglie ebree ortodosse. Ha completato i suoi studi all’Imperial College di Londra.

La sua carriera finanziaria è iniziata presso Salomon Brothers, dove si è fatto un nome come trader obbligazionario. Nel 2002 ha deciso di fondare Brevan Howard Asset Management, un hedge fund europeo specializzato in macro trading.

È diventato uno dei principali macro hedge fund al mondo, raggiungendo il picco nel 2013 con 40 miliardi di dollari di asset in gestione. Un anno dopo Howard si posizionò al 53° posto nella classifica dei ricchi del Sunday Times del Regno Unito. Timido, ha concesso pochissime interviste. Howard è già al secondo matrimonio. Convolò a prime nozze con una donna francese, Sabine, che gli ha dato quattro figli.

Dopo 7 anni vissuti in Svizzera, Howard è tornato a Londra dove possiede diverse proprietà immobiliari. Nel marzo 2008 ha acquistato un ampio appartamento a Central Park per 11.330.000 dollari. Howard si è dimesso dalla carica di CEO di Brevan Howard nel 2019 per concentrarsi sugli investimenti. Sposando Caroline Byron, ha accolto in famiglia anche la figlia di lei. Della coppia e dei loro figli ci sono pochissime immagini.