Ignazio Moser, la dolce dedica alla figlia Clara Isabel con un tatuaggio

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Ignazio Moser dedica a un tatuaggio alla figlia Clara Isabel, avuta con Cecilia Rodriguez

Ignazio Moser sta vivendo uno dei periodi più intensi e belli della sua vita. Dopo anni sotto i riflettori e un amore ormai consolidato con Cecilia Rodriguez, oggi la sua priorità è la vita da papà. Un cambiamento enorme, che Ignazio sembra abbracciare con una naturalezza sorprendente, celebrando ogni giorno la nascita della piccola Clara Isabel.

Ora, questo amore è diventato ancora più tangibile e letteralmente indelebile: Ignazio ha deciso di portare sua figlia sempre con sé, tatuandosi il suo nome sulla pelle.

Ignazio Moser dedica un tatuaggio a Clara Isabel

Clara Isabel è nata da poco più di tre settimane, ma ha già conquistato completamente il cuore di Ignazio Moser. Una presenza nuova, che si inserisce nella famiglia che Ignazio sta costruendo insieme a Cecilia Rodriguez e che segna un passaggio importante nella loro storia d’amore.

Per celebrare questo nuovo capitolo, l’ex ciclista ha scelto un gesto simbolico: il nome della sua bambina inciso sul costato, in un tatuaggio semplice ma significativo. Un gesto che, più di qualsiasi foto o post, racconta quanto forte sia già il legame con la piccola.

Il tatuaggio è stato realizzato in uno studio di Trento e Ignazio lo ha mostrato nelle sue stories, dove a fare da colonna sonora c’è All My Life di Lil Durk: una scelta non casuale, che sembra raccontare quanto questa nuova fase della sua vita stia cambiando tutto, priorità comprese.

Un modo per averla sempre con sé, e fisicamente sulla pelle, anche quando gli impegni lo portano lontano da casa.

Ignazio e Cecilia, la nuova vita da genitori

Per Ignazio e Cecilia la nascita di Clara Isabel rappresenta l’inizio di una routine completamente diversa fatta di prime volte, attese, stanchezza e meraviglia. La coppia ha condiviso sui social le primissime settimane in versione “mamma e papà” senza filtri, mostrando un mix di emozione e normalità che li ha resi ancora più vicini al pubblico che li segue da anni.

A raccontare come sta andando davvero è stata proprio Cecilia, che non ha nascosto la gioia ma anche il senso di incredulità davanti a questo nuovo ruolo: “È una bambina meravigliosa, sembra molto buona, mangia, è sanissima e questa è la cosa più importante”, ha spiegato. “Ci godiamo ogni singolo momento di questa nuova avventura che è magica. Essere mamma? È più bello di quello che ho sempre immaginato”.

Parole che fotografano non solo la serenità del momento, ma anche la complicità ritrovata all’interno della famiglia Rodriguez. L’arrivo di Clara Isabel, infatti, sembra aver riportato equilibrio anche nei rapporti con la sorella Belen dopo mesi di distanza e silenzi social: ora i toni sono più distesi, e la nascita della bambina ha rimesso al centro ciò che conta davvero, facendo sparire, almeno per ora, buona parte delle vecchie tensioni.

Intanto, tra notti spezzate, pappe e primi sorrisi, Ignazio e Cecilia continuano a condividere piccoli frammenti di quotidianità mostrando che sì, la vita cambia, ma lo fa in un modo che riempie tutto: il tempo, lo spazio, la pelle e, nel caso di Ignazio, anche parte del suo corpo.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!