Ida Elena, chi è la figlia di Fioretta Mari

Fonte: IPA Ida Elena De Razza

Ida Elena De Razza è un nome che nel mondo della musica e dello spettacolo sta conquistando sempre più attenzioni. Figlia di due grandi personalità del teatro e del cinema italiano, Fioretta Mari e Armando De Razza, Ida Elena ha intrapreso un percorso artistico tutto suo, che l’ha portata a diventare una cantautrice e musicista affermata a livello internazionale. Ma chi è davvero Ida Elena, e quali sono le sue radici e passioni che l’hanno guidata fino a oggi?

Ida Elena: una carriera forgiata dalla gavetta

Fin da piccola, Ida Elena ha vissuto immersa nell’arte e nella creatività. Cresciuta in una famiglia di attori, ha respirato fin da subito l’aria delle grandi performance e degli spettacoli teatrali.

È stata proprio questa vicinanza con il mondo dello spettacolo a forgiare la sua personalità artistica, portandola a esplorare la recitazione prima di trovare la sua vera vocazione: la musica. In un ambiente così vivace, ha iniziato a studiare recitazione a soli 12 anni, senza mai perdere di vista la sua grande passione per la musica.

Nonostante le radici solide nel mondo dello spettacolo italiano, Ida Elena ha dovuto affrontare grandi difficoltà. Il peso di essere “la figlia di” non sempre ha giocato a suo favore.

Spesso boicottata ai provini per la sua parentela con Fioretta Mari e Armando De Razza, ha deciso di prendere in mano il suo destino e trasferirsi all’estero. Ha iniziato facendo la cameriera, passando attraverso numerose esperienze che le hanno permesso di crescere, imparare e farsi strada nel mondo della musica. Come ha raccontato sua madre Fioretta, “Ida Elena ha fatto tanta gavetta, ma ora è una cantante ammirata in tutto il mondo”.

Il trasferimento all’estero, prima in Germania e poi in Svizzera, ha segnato un punto di svolta per Ida Elena. Lontana dall’Italia, ha trovato un ambiente più aperto e ricettivo alle sue ambizioni musicali. Qui, ha potuto esprimere liberamente la sua passione per la musica celtica e folk, un genere che in Italia non gode di grande popolarità ma che lei ha abbracciato con passione, diventandone un’ambasciatrice a livello internazionale.

La passione per la musica celtica

Ida Elena non ha mai nascosto la sua profonda passione per la cultura celtica e irlandese. Questa influenza si riflette pienamente nella sua musica, in cui fonde sonorità celtiche con elementi pop, creando uno stile unico che le ha permesso di distinguersi nel panorama musicale.

L’artista suona diversi strumenti, tra cui il pianoforte e la chitarra, e la sua voce incanta il pubblico con sfumature evocative che richiamano atmosfere antiche e magiche. Il suo primo album, pubblicato nel 2009, segna l’inizio di una carriera sempre più in ascesa, con collaborazioni importanti come quella con Fiordaliso per il singolo Awakening.

Ida Elena ha raccontato più volte di come la sua passione per la musica celtica sia nata fin da bambina, quando ascoltava brani in gaelico scozzese che l’hanno profondamente colpita. Questo amore per le tradizioni musicali celtiche l’ha portata a esibirsi in diversi festival europei, dove ha conquistato un pubblico sempre più vasto, affascinato dalle sue interpretazioni.

Un amore celtico nella vita privata

Anche nella vita privata, Ida Elena ha seguito le sue passioni celtiche. È sposata con Gino, un cantante svizzero che ha conosciuto durante un festival musicale in Germania. La loro storia d’amore è legata da un profondo legame culturale, tanto che il loro matrimonio è stato celebrato con rito celtico. Anche gli anelli che indossano portano incisi simboli e frasi in gaelico, una testimonianza del loro amore per questa cultura.

Il legame con la madre Fioretta Mari resta forte e profondo. Nonostante la distanza geografica, Ida Elena ha sempre mantenuto un legame speciale con la sua famiglia, come dimostra la commovente lettera che ha scritto a sua madre durante un’intervista: “Sono orgogliosa di te, non te lo dico forse mai abbastanza. Sei una guerriera, e io ho imparato da te”. Queste parole esprimono il rispetto e l’ammirazione che Ida Elena nutre per la madre, una figura che, pur tra mille difficoltà, ha sempre sostenuto la figlia nel suo percorso artistico.