A 12 giorni dai suoi primi 65 anni, Heather Parisi ha svelato alcune delle sue regole per mantenersi in salute

È stata il sogno di intere generazioni per decenni e oggi, a 65 anni, Heather Parisi svela i suoi segreti per mantenersi giovane nonostante il tempo che passa. L’artista ha spiegato di essere molto attenta al suo benessere fisico ma anche spirituale, che cura ogni giorno con gesti semplici. Da poche settimane è anche diventata nonna del piccolo Enea Moriconi, sebbene non abbia ancora commentato pubblicamente la sua nascita, ed è quindi arrivato il momento di tracciare un bilancio e fare i conti con gli anni che stanno procedendo velocemente.

Heather Parisi compie 65 anni, il segreto per mantenersi giovane

Da anni stanziale a Hong Kong con suo marito Umberto Maria Anzolin e i gemelli che ha avuto a 50 anni, Heather Parisi ha raccontato di avere un ottimo rapporto con la sua età ormai matura ma di adottare comunque una serie di accortezze che l’aiutano a mantenersi giovane. A cominciare dal movimento costante, che sia lo sport o le semplici attività quotidiane come cucinare o sistemare la casa.

“Tra 12 giorni avrò 65 anni. Non ho paura del tempo che passa, perché si può ringiovanire invecchiando, si è un po’ più pazienti, più comprensivi, si assaporano le piccole cose, si è più spirituali. Le mie regole della salute: dormire almeno otto ore, avere rispetto del proprio corpo e ascoltarlo per capire cosa ci dice”, ha scritto su Instagram, dicendosi assolutamente serena rispetto al grande traguardo che sta per raggiungere.

L’ex ballerina e showgirl ha inoltre raccontato di non fare uso di farmaci, se non strettamente necessari: “Fare esercizio, anche con le padelle in cucina o facendo i letti, e camminare. Adoro stare al sole. Mangio tanta verdura, frutta, carne rossa e uova, e bevo latte crudo e non mi interessa se “certi” dicono che non fa bene. L’importante è non esagerare e avere una dieta equilibrata”, ha aggiunto.

E, per un momento, è tornata sulle contestazioni risalenti agli anni della pandemia in cui assunse una posizione molto chiara rispetto alla vaccinazione anti-Covid: “Sono stata criticata per aver difeso il diritto a scegliere sulla mia salute. Da quando in quando, uno sconosciuto decide la salute del prossimo? Siccome io rifiuto il sistema, gli esperti dicono che non sono in grado di decidere della mia salute, del mio benessere e della mia vita. Ma non può essere così. La salute è responsabilità di ciascuno di noi e appartiene solo a noi. La maggior parte dei problemi nasce dal nostro stile di vita. Si ricorre al medico quando il danno è fatto. Per favore, vivete una vita sana. La medicina non è una scienza esatta (ma empirica)”, ha concluso.

Heather Parisi nonna di Enea

Il 30 novembre 2024, Heather Parisi è diventata nonna per la prima volta del piccolo Enea, avuto dalla figlia Jacqueline Luna Di Giacomo. Un lieto evento che non ha commentato, vista l’entità dei rapporti con la sua secondogenita che in questo momento non sono dei migliori. Intervistata a Verissimo da Silvia Toffanin, aveva però smentito di non voler conoscere il suo nipotino, come invece era stato indicato dalle voci insistenti che circolavano in quel periodo.

Il piccolo è inoltre nato a New York per volere dei genitori e in particolare della madre che desiderava per lui la doppia cittadinanza, proprio come lei. Vorrebbe che fosse anche bilingue, quindi abile in italiano e inglese. Ultimo, il suo compagno e padre di suo figlio, è tornato in Italia da qualche giorno, a meno di due mesi dalla nascita del loro primo bambino.