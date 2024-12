Gwyneth Paltrow, la figlia Apple bellissima nell’abito prezioso: il “debutto” da star

Principessa per una notte a Parigi: Apple Martin ha debuttato in società svettando sulle altre partecipanti grazie al suo abito azzurro come il cielo. I dettagli del look da sogno

Fonte: IPA Gwyneth Paltrow e Apple Martin al Ballo delle Debuttanti

Debutto in società per Apple Martin: sotto lo sguardo fiero della madre, la figlia di Gwyneth Paltrow ha vissuto un sogno ad occhi aperti partecipando a Le Bal des Débutantes – organizzato presso all’hotel Shangri-La di Parigi – avvolta in un regale abito confezionato su misura a trasformarla per una sera in una vera principessa.

Apple Martin incanta al Ballo delle Debuttanti

Sentir parlare del cosiddetto Ballo delle Debuttanti conduce inevitabilmente la memoria all’antica tradizione europea del XVIII secolo, quella in cui le giovani donne appartenenti all’Alta Società facevano il loro ingresso sulla scena pubblica durante una simbolica quanto sfarzosa serata di Gala a loro dedicata. I requisiti essenziali per prenderne parte? Strizzarsi in abiti da sogno accuratamente selezionati ed essere rigorosamente accompagnate da un prode cavaliere. Una tradizione, questa, abbandonata nel ’72 ma reintrodotta nel 1992 in Francia – Le Bal des Débutantes – e che ha oggi un significato diverso: trattasi di un’iniziativa a scopo benefico atta a raccogliere fondi per enti a sostegno delle giovani donne: le partecipanti sono oggi selezionate tra i membri dalle famiglie più altolocate di tutto il mondo, e scelte non soltanto per la propria origine ma soprattutto per essersi distinte con successi accademici, filantropici, artistici e sportivi.

Nonostante la diversa accezione, l’esclusivo evento vede tuttora intatta la sua tipica atmosfera romantica: un vero e proprio sogno d’altri tempi a fornire alle fortunate partecipanti la scusa perfetta per indossare sontuose creazioni haute couture scelte dagli archivi di grandi maison. Tra le fanciulle protagoniste dell’edizione di quest’anno ha brillato un po’ più di altre Apple Martin -figlia di Gwyneth Paltrow e del cantante Chris Martin – complice l’abito da favola azzurro come il cielo a valorizzare il suo fascino.

Si trattava di un pezzo su misura firmato Valentino Haute Couture, dunque confezionato esclusivamente per lei dal Direttore Creativo della maison in persona. Ad opera di Alessandro Michele, l’abito in questione è frutto di oltre 750 ore di lavoro, realizzato in chiffon plissé di seta, senza spalline e caratterizzato da un corpetto reso prezioso e riconoscibile da un maxi fiocco in seta nera posto sul davanti.

A chiudere il look ci pensavano poi un paio di sandali con cinturino (anch’essi Valentino) intrecciati, scelti in una gradazione di celeste simile. Ad avere l’onere e l’onore di vestire Valentino, però, non è stata solo la giovane Apple ma ogni componente della famiglia.

Gwyneth Paltrow, Chris Martin e Moses Martin: belli con stile

Fedelmente abbinati in eleganza alla mise della novella debuttante, Gwyneth Paltrow, Chris Martin e Moses Martin hanno esibito per l’occasione look degni di nota.

Se l’attrice premio Oscar è apparsa meravigliosa nel suo lungo abito nero in tulle point d’Espirit a pois bianchi e volant, appartenente alla collezione Pavillon des Folies della primavera/estate 2025, non è certo passato inosservato il papà: pronto per l’attesissimo ballo padre e figlia, il frontman dei Coldplay era elegantissimo in uno smoking nero con revers a contrasto in satin a richiamare la banda laterale dei pantaloni. Camicia bianca e papillon erano ovviamente presenti.

Il secondogenito della coppia ha infine indossato un tuxedo custom-made sempre firmato Valentino, creato ancora per lui da Alessandro Michele.