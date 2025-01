Gwyneth Paltrow vende la sua casa di Los Angeles per 22 milioni di dollari

Fonte: IPA La villa a Los Angeles di Gwyneth Paltrow

Ci sono voluti più di un anno e un paio di ribassi al prezzo iniziale per vendere la grande villa di Los Angeles di Gwyneth Paltrow. L’attrice, che di proprietà ne possiede parecchie (e tutte da sogno) in giro per il mondo, ha detto così addio alla grande villa californiana, che sorge a Mandeville Canyon, nel lussuoso quartiere di Brentwood. Inizialmente sul mercato a 29,99 milioni di dollari, è stata comprata al “vantaggioso” prezzo di 22 milioni.

Venduta la grande villa di Los Angeles

Un altro mattoncino per mettere definitivamente la parola fine sul lungo amore con Chris Martin. Gwyneth Paltrow ha venduto la casa acquistata assieme all’ex marito nel 2012. Si tratta della grande villa di 750 metri quadrati nel quartiere di Brenwtood, a Los Angeles, tra le fortunate località a scampare ai grandi incendi che hanno già distrutto numerose case di celebrità. Una paradisiaca proprietà risalente agli Anni ’50 – ma ristrutturata negli Anni ’10 del 2000 – circondata da “alte siepi e alberi secolari”, così come ribadito dall’agenti immobiliare cui è stata affidata. Un sogno circondato da privacy e tranquillità.

La villa, immersa in un verdeggiante e rigoglioso giardino, conta ben sei camere da letto e un’immensa cucina con doppio piano cottura. All’interno del soggiorno, caratterizzato da soffitti alti, enormi finestre e piastrelle nere, si erge un antico forno a legna. Completa la proprietà una dependance per gli ospiti di tutto rispetto, equipaggiata di camera da letto, ufficio, palestra, cantina, cinema e sala giochi. Messa sul mercato a maggio 2024 con un prezzo di 30 milioni di dollari, poi sceso a 24 milioni nel mese di ottobre, la villa è stata assegnata a un danaroso acquirente al costo di 22 milioni. Paltrow e Martin l’avevano inizialmente acquistata a meno di 10 milioni, un bel guadagno.

Tutte le case di Gwyneth Paltrow

Attrice premio Oscar e, oggi, imprenditrice del benessere e della bellezza, Gwyneth Paltrow è una vera e propria esperta di immobiliare e, nel corso degli anni, ha comprato e venduto numerose residenze da sogno in giro per il mondo, da Londra a New York a Malibu. Tutto iniziò nel 2004, quando gli allora sposini Gwyneth e Chris (Martin, oggi impegnato altrove) acquistarono la casa londinese precedentemente di proprietà di Kate Winslet. Un appartamento storico che Gwyneth trasformò in una gigantesca villa da 33 stanze, acquistando anche le due case adiacenti.

Cinque camere da letto, tutte in colori pastello, contava la prima casa negli Stati Uniti della coppia, un’elegante villa negli Hamptons nel cui giardino, qualche anno dopo, l’attrice avrebbe sposato l’attuale marito Brad Falchuk. Ancora assieme al frontman dei Coldplay, l’attrice acquistò poi un moderno appartamento a New York, con una terrazza coperta di oltre 46 metri quadrati (una vera rarità nella Grande Mela), diventato in seguito l’ufficio del suo brand di beauty. Portano le firme di architetti di fama mondiale, infine, le due grandi ville sulla West Coast: la prima realizzata con l’aiuto di 9 diversi designer, la seconda progettata dal maestro dell’architettura John Lautner. Oggi Gwyneth vive in una residenza bucolica a Montecito, con pareti in legno e romantiche carte da parati dipinte a mano.