Nuovo intervento per Guendalina Tavassi: di cosa è accusata l’ex gieffina

Fonte: IPA

Guendalina Tavassi ha aggiornato i propri fan, o “flowers” come è solita chiamarli, sulle proprie condizioni. L’ex del Grande Fratello si è infatti sottoposta a un intervento di chirurgia estetica.

Nelle sue storie Instagram ha dettagliatamente raccontato il suo percorso, mostrando il viso avvolto dai bendaggi che ha dato il via a una serie di commenti piuttosto duri.

Chirurgia plastica per Guendalina Tavassi: cosa si è rifatta

Guendalina Tavassi ha trascorso 24 ore in clinica per un intervento di chirurgia estetica. La nota influencer ha infatti deciso di sottoporsi a un’operazione di blefaroplastica, documentando il tutto via social.

Sa che i suoi fan apprezzano la sua grande onestà nel raccontare la vita di tutti i giorni, per questo ha deciso di parlare apertamente di questo piccolo cambiamento: “A differenza di chi sparisce per giorni e poi dice che è tutto merito di una vita sana e una corretta alimentazione”.

Un progetto che albergava nella sua mente da più di un anno e che finalmente è riuscita a realizzare. Ci ha tenuto però a sottolineare come non abbia fatto null’altro, nonostante le fasciature possano lasciarlo pensare.

Ha quindi mostrato le cicatrici sugli occhi, sottolineando come la blefaroplastica non consista in altro che la “rimozione di un po’ di pelle in eccesso sopra le palpebre”.

Nuova polemica per Guendalina Tavassi

La blefaroplastica è lo stesso intervento subito da Karina Cascella di recente e, così come Guendalina Tavassi, ha subito numerosi attacchi sui social.

Attraverso le storie su Instagram l’ex del GF si è aperta con i suoi fan parlando apertamente delle sue scelte, rimarcando soprattutto come vi sia un’immagine distorta di lei online. Vi sono infatti utenti che ritengono non faccia altro che sottoporsi a interventi di chirurgia plastica, ma le cose stanno in maniera ben diversa.

“Volevo dire a tutti quelli che dicono ‘non ti fermi più con la chirurgia’, che io ho rifatto la punta del naso a 25 anni, un seno dopo aver allattato tre figli per tre anni consecutivi, l’uno, e ora ho tolto un po’ di pelle dalle palpebre”.

Ha quindi svelato il motivo delle fasciature intorno al viso, che hanno fatto pensare ad alcuni a numerosi interventi estetici. Ha aggiunto inoltre di aver approfittato dell’operazione a cui si sarebbe sottoposta, per farsi chiudere anche un foro all’orecchio.

Il motivo? Un orecchino molto pesante le aveva lacerato il lobo e ora ha deciso di porvi rimedio. Tutto questo, però, non ha posto fine alla polemica montata online.

Dopo aver mostrato le immagini del suo post operatorio, tra regali, fiori, occhi bendati e un po’ di confusione, Guendalina Tavassi è tornata decisa a dare la propria versione ai fan più irritati.

Si è ritrovata costretta a mostrare le cicatrici in primo piano, svelando come non ve ne fossero altre. Il tutto per chiarire come non abbia fatto ricorso al lifting, come ipotizzato da alcuni.

“Ragazzi, solo una semplice blefaro! Semplicemente un po’ di pelle in eccesso sopra le palpebre. Siete tremende eh”. La risposta di Karina Cascella alle stesse discussioni è stata invece molto più “dura”, difendendo il proprio diritto a prendere decisioni in autonomia, senza il timore del giudizio altrui: “Non mi piacciono le mie palpebre? Le modifico. Semplice”.