Che fine ha fatto Giuliano Ferrara

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IPA Giuliano Ferrara

Giuliano Ferrara è uno dei grandi intellettuali d’Italia. Leader dei movimenti studenteschi, giornalista fondatore di uno dei quotidiani più autorevoli del Paese, ex ministro nonché volto noto del piccolo schermo. Da qualche anno, anche a causa di qualche problema di salute, sembra esser scomparso dalla vita pubblica, seppur continui a portare avanti le proprie battaglie ideologiche con lo stesso fervore di un tempo.

La carriera da giornalista

Giuliano Ferrara è nato a Roma il 7 gennaio del 1952 da genitori, si legge su Il Foglio, “iscritti al partito comunista dal ’42, partigiani combattenti senza orgogli luciferini né retoriche combattentistiche. Famiglia di tradizioni liberali per parte di padre, il nonno Mario era un noto avvocato e pubblicista che difese gli antifascisti davanti al Tribunale Speciale per la sicurezza dello Stato”. Anche il padre era un giornalista, corrispondente de L’Unità da Mosca. Così come il nonno e il genitore, anche Ferrara ha sempre unito l’attività giornalistica a quella di politico.

È stato tra i militanti più attivi del Partito Comunista Italiano fino a quando, nel 1985 passò al Partito Socialista e, in seguito divenne parte della squadra di Silvio Berlusconi in Forza Italia. È stato europarlamentare e ministro e, nel frattempo, ha ricoperto il ruolo di redattore per L’Espresso. In televisione debutta nel 1987 con il programma Linea Rovente. È tra i pionieri dell’infotainment in Italia, cui dà il via con la trasmissione Rai Il testimone.

Diventa direttore del settimanale Panorama, ma le pressioni della redazione gli stanno stretti e, per svincolarsene, nel 1996 fonda il proprio quotidiano indipendente, Il Foglio. Del giornale resta direttore fino al 2015, lasciando poi il posto a Claudio Cerasa, ed è proprio su quelle pagine che, ancora oggi, i lettori più affezionati possono reincontrarlo. Pur non ricoprendo più ruoli di responsabilità, Giuliano Ferrara continua a scrivere come editorialista con una frequenza settimanale, firmando i propri articoli con un elefantino.

Dove vive oggi Giuliano Ferrara

Oggi Giuliano Ferrara vive a Scansano in provincia di Grosseto, assieme alla moglie Anselma Dell’Olio. La coppia è sposata dal 1987, eppure della loro vita privata si sa pochissimo, non è neppure certo se abbiano mai avuto figli o meno. È al fianco di Anselma, anche lei giornalista, scrittrice e conduttrice, che Ferrara conduce una tranquilla vita in campagna. Il 27 gennaio 2022, a 70 anni, il giornalista è stato colpito da un infarto che lo ha costretto a trascorrere lunghi giorni nel reparto di rianimazione dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

Oggi Giuliano sta meglio, ma ha scelto di condurre una vita tranquilla. È stato il fondatore della nota trasmissione Otto e mezzo, oggi guidata da Lilli Gruber, ma l’ultimo impegno televisivo risale al 2012, quando Ferrara conduceva Qui Radio Londra, un programma di cinque minuti in onda dopo il Tg1 delle ore 20:00. Pur restando lontano dalla politica e dal giornalismo di prima linea, spesso sulle pagine de Il Foglio, Giuliano Ferrara continua a esprimere la propria opinione sui più rilevanti temi di attualità e a portare avanti le proprie battaglie ideologiche.