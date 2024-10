Giulia Maenza, l’abito Fendi Couture che ha cambiato tutto: ora tutti parlano di lei

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Getty Images Festa del Cinema di Roma, le pagelle dei look del secondo red carpet: Katherine Kelly Lang in mini (10)

Giulia Maenza, modella e attrice siciliana, continua a farsi strada nel mondo dello spettacolo e della moda con eleganza e talento. A soli 24 anni, è già diventata un volto noto sulle passerelle di brand iconici come Versace, Dolce & Gabbana e Chanel.

Tuttavia, è stata la sua recente apparizione alla Festa del Cinema di Roma 2024 che ha davvero catturato l’attenzione di tutti. In un abito Fendi Couture che ha messo in risalto la sua bellezza sofisticata e il suo stile impeccabile, Giulia Maenza ha dimostrato ancora una volta di essere una delle personalità più affascinanti e promettenti della sua generazione.

Giulia Maenza con l’abito Fendi Couture che ha conquistato tutti

Alla Festa del Cinema di Roma 2024, Giulia Maenza ha scelto di indossare un abito firmato Fendi Couture che ha subito fatto parlare di sé.

Accanto alle coppie più belle del momento, Giulia ha indossato un abito che era tagliato in morbida maglia lavorata a coste di colore latte, un modello che incarna perfettamente l’eleganza senza tempo tipica del brand.

La linea pulita dell’abito, abbinata a un coprispalle dello stesso materiale, ha creato un look raffinato e minimalista, che si distacca dalle scelte più convenzionali per un red carpet, sottolineando la personalità decisa e innovativa di Giulia.

Le scarpe argento che spuntavano appena dall’orlo lungo dell’abito hanno aggiunto un tocco di luce al look complessivo, bilanciando la sobrietà del vestito. Questo outfit, tanto semplice quanto sofisticato, è stato accolto con entusiasmo dai critici di moda e ha segnato un momento chiave nella carriera di Giulia Maenza. Il suo abito Fendi ha fatto il giro delle riviste di moda e dei social, consolidando il suo status di icona di stile emergente.

Fonte: Getty Images

Giulia Maenza: tra moda e cinema

La carriera di Giulia Maenza non si limita solo al mondo della moda. Oltre a essere una delle modelle più richieste sulle passerelle internazionali, Giulia si sta affermando come attrice di talento.

La sua partecipazione alla Festa del Cinema di Roma non è stata solo un’occasione per esibire il suo stile, ma anche per presentare due progetti cinematografici importanti: U.S. Palmese, diretto dai Manetti Bros, e la seconda stagione della serie The Bad Guy, disponibile su Amazon Prime.

Nel film U.S. Palmese, Giulia interpreta Concetta, la figlia di Rocco Papaleo, in una storia che unisce il calcio di provincia ai grandi sogni di successo. Le riprese del film sono state una sfida entusiasmante per la giovane attrice, che ha dichiarato quanto sia stato divertente immergersi nel personaggio e lavorare sul dialetto palmisano, molto simile al siciliano.

Fonte: Getty Images

Ma non è solo U.S. Palmese a mettere Giulia Maenza sotto i riflettori. La seconda stagione di The Bad Guy, dove interpreta Teresa, sarà ancora più intensa e carica di emozioni rispetto alla prima.

Giulia ha raccontato quanto questo ruolo le sia caro e quanto si sia sentita legata al personaggio, definendolo “il mio cuore”. Questa diversificazione tra cinema e moda dimostra la versatilità della giovane star, che riesce a destreggiarsi tra due mondi complessi con estrema grazia.

Oltre alla sua straordinaria carriera nel mondo della moda e del cinema, Giulia Maenza continua a essere una delle modelle più richieste dai grandi brand.

Il suo volto è diventato simbolo di eleganza e freschezza, qualità che le hanno permesso di lavorare con nomi del calibro di Versace, Dolce & Gabbana e Chanel. Alla giovane età di 17 anni, Giulia ha già sfilato accanto a icone come Naomi Campbell e Stella Maxwell, e la sua carriera non mostra segni di rallentamento.