GF Vip, spostata la data della finale. Signorini: “Sarà difficile dirlo ai concorrenti”

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

La notizia era nell’aria già da diverse settimane, ma le ultime dichiarazioni di Alfonso Signorini non lasciano più dubbi: il Grande Fratello Vip durerà ben due mesi in più rispetto a quanto previsto originariamente. Il conduttore ha rivelato di essere pronto a dare l’annuncio ai concorrenti, un’impresa non certo facile.

Nel corso di una recente puntata di CasaChi, il talk show social con Alfonso Signorini, quest’ultimo ha finalmente dato conferma del prolungamento del reality. All’interno della Casa non lo sanno ancora, quindi toccherà proprio al conduttore annunciare la notizia, e potrà rivelarsi particolarmente complicato. Dovrà infatti spiegare che quest’anno i concorrenti trascorreranno le festività lontani dalle loro famiglie.

“Il difficile, e lo faremo entro la fine della settimana, quindi entro venerdì prossimo, sarà quello di comunicare ai concorrenti che il programma si prolunga di altri due mesi” – ha dichiarato Signorini – “Io non so quali saranno le loro reazioni perché naturalmente chiederemo loro di passare Natale e Capodanno nella Casa e comunicheremo che lo show chiuderà a metà febbraio”.

La preoccupazione riguarda proprio il modo in cui gli inquilini del GF Vip accoglieranno la notizia: “Non so come reagiranno, questo è un grande punto di domanda. Per la mia incolumità psicofisica, spero non lo allunghino oltre” – ci ha scherzato su Alfonso. È dunque probabile che nel corso della puntata di venerdì 20 novembre il conduttore decida di annunciare lo slittamento della data finale del reality show.

In realtà, all’interno della Casa qualche indiscrezione era già trapelata. Paolo Brosio, entrato con diverse settimane di ritardo a causa della sua positività al Covid, aveva lasciato intendere che il GF Vip avrebbe potuto allungarsi anche di parecchio tempo. E alcuni non avevano accolto la notizia con gioia: Elisabetta Gregoraci si era lasciata andare ad un lungo sfogo, all’idea di trascorrere il Natale lontana da suo figlio Nathan. Tanto che in molti ritengono possibile un abbandono volontario da parte della showgirl calabrese, per poter tornare a casa in occasione delle feste.

Intanto i telespettatori si preparano alle sorprese che il GF Vip porterà in scena nei prossimi mesi. Si vocifera dell’ingresso di altri concorrenti, tra cui potrebbe esserci Cristiano Malgioglio: sebbene non abbia ancora firmato, Signorini ha già annunciato la sua probabile presenza. Si attendono inoltre altri personaggi famosi, pronti a varcare la celebre porta rossa: a quanto pare, ci saranno emozioni a non finire.