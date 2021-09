GF Vip, perché Aldo Montano ha lasciato

Tutto sembra procedere per il meglio, in questa nuova edizione del Grande Fratello Vip . Tra piccole scaramucce, scherzi divertenti e primi coinvolgimenti sentimentali, l'avventura sta pian piano entrando nel vivo. Ma c'è già un piccolo intoppo: Aldo Montano è stato costretto a lasciare momentaneamente la Casa.

L'annuncio è arrivato sui profili social del GF Vip, dove si legge un breve comunicato: "Aldo Montano è uscito dalla Casa del Grande Fratello per importanti impegni istituzionali presi precedentemente. Il concorrente rientrerà nella Casa dopo aver effettuato un periodo di quarantena". Come si evince da queste poche parole, non si tratta proprio di una sorpresa, bensì di un appuntamento già concordato in precedenza con la redazione, che aveva approvato l'uscita temporanea dello schermitore. Cresce ora la curiosità del pubblico: quali sono questi impegni che hanno costretto Montano ad allontanarsi dal reality show?

Nessun segreto in merito: lo sportivo prenderà parte ad un incontro istituzionale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che nel pomeriggio di giovedì 23 settembre riceve al Quirinale gli atleti che hanno ottenuto una medaglia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Per Aldo Montano è un grande onore, che si aggiunge all'immenso orgoglio di aver portato in alto la bandiera italiana durante le competizioni olimpiche. Dopo i successi che aveva già accumulato tra Atene, Pechino e Londra, questa volta lo schermitore ha vinto l'argento nella gara a squadre.

È dunque un motivo più che giustificato, quello che porta Aldo Montano a lasciare per un po' la Casa di Cinecittà. Sebbene il suo appuntamento duri solo poche ore, il gieffino dovrà comunque trascorrere in quarantena diversi giorni (la durata di tale periodo non è stata rivelata). Si tratta di una misura di sicurezza fondamentale, per evitare che un eventuale contagio avvenuto fuori dalle mura del GF Vip possa mettere a rischio i concorrenti o i membri della produzione che vi lavorano. Dovremo dunque attendere ancora qualche giorno prima di rivederlo assieme ai suoi compagni d'avventura.

In queste primissime settimane all'interno della Casa del GF Vip, Montano ha già iniziato a stringere le prime amicizie e ad ambientarsi, nella speranza che il suo percorso duri ancora a lungo. Questa è un'esperienza per lui del tutto nuova: solo qualche mese fa, al termine delle Olimpiadi, aveva annunciato il suo ritiro dalle competizioni. Neanche il tempo di mettere via la sciabola che si è tuffato a capofitto in questa avventura incredibile, che gli regalerà grandi emozioni.